Эксперты рассказали о росте интереса наблюдателей к ЕДГ-2025

Эксперты рассказали о росте интереса наблюдателей к ЕДГ-2025Их работа делает выборы более легитимными в глазах избирателей
У НКО растет интерес к наблюдению на выборах в Единый день голосования (ЕДГ). Об этом на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований, сообщила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова.
По ее словам, Общественная палата и 61 некоммерческая организация подписали 30 июля соглашение о сотрудничестве в сфере общественного наблюдения и содействия при проведении выборов. Аналогичный документ перед ЕДГ-2024 подписали 47 НКО. Позитивная динамика свидетельствует о «реальном интересе гражданского общества к электоральному процессу», отметила Булгакова.
В этом году НОМ совместно с Общественной палатой РФ значительно обновили образовательную программу, сделав ее более «практикоориентированной, включающей разбор проблемных ситуаций на избирательных участках и алгоритм реагирования на недопущение нарушений», сообщила эксперт.
Председатель НОМ и член Совета по правам человека Александр Брод добавил, что к предстоящим выборам на всех стадиях – от выдвижения и до подсчета голосов – формируются специальные мониторинговые группы.
«Мы можем сказать, что институт общественного наблюдения в России состоялся. На выборах президента [2024 г.] было более 300 000 наблюдателей от кандидатов политических партий. Это люди разных возрастов, разных социальных групп, которые, можно сказать, вставали грудью на защиту избирательного права и процесса», – резюмировал он.
Первый зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил, что общественное наблюдение делает голосование легитимным в глазах избирателей. «Легитимность со всеми ее составляющими – прозрачностью, честностью, понятностью, доступностью, волеизъявлением – это про доверие», – сказал он.
Эксперты напомнили, что избирательное законодательство постоянно совершенствуется, как и возможности для волеизъявления. Так, в ЕДГ-2025 дистанционное электронное голосование будет применяться в 23 регионах, писали «Ведомости» в июне.
Булгакова обратила внимание, что с этого года возможно дистанционное открытие избирательного счета. Такая техника будет апробирована в тестовом режиме. Изменения в избирательном законодательстве, по мнению эксперта, направлены на повышение удобства участия в выборах как для избирателей, так и для кандидатов.