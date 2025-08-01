Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эксперты рассказали о росте интереса наблюдателей к ЕДГ-2025

Их работа делает выборы более легитимными в глазах избирателей
Камила Давлетбаева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

У НКО растет интерес к наблюдению на выборах в Единый день голосования (ЕДГ). Об этом на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований, сообщила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова.

По ее словам, Общественная палата и 61 некоммерческая организация подписали 30 июля соглашение о сотрудничестве в сфере общественного наблюдения и содействия при проведении выборов. Аналогичный документ перед ЕДГ-2024 подписали 47 НКО. Позитивная динамика свидетельствует о «реальном интересе гражданского общества к электоральному процессу», отметила Булгакова.

В этом году НОМ совместно с Общественной палатой РФ значительно обновили образовательную программу, сделав ее более «практикоориентированной, включающей разбор проблемных ситуаций на избирательных участках и алгоритм реагирования на недопущение нарушений», сообщила эксперт.

Кандидаты в губернаторы не будут менять сенаторов минимум в 11 регионах

Политика / Власть

Председатель НОМ и член Совета по правам человека Александр Брод добавил, что к предстоящим выборам на всех стадиях – от выдвижения и до подсчета голосов – формируются специальные мониторинговые группы.

«Мы можем сказать, что институт общественного наблюдения в России состоялся. На выборах президента [2024 г.] было более 300 000 наблюдателей от кандидатов политических партий. Это люди разных возрастов, разных социальных групп, которые, можно сказать, вставали грудью на защиту избирательного права и процесса», – резюмировал он.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил, что общественное наблюдение делает голосование легитимным в глазах избирателей. «Легитимность со всеми ее составляющими – прозрачностью, честностью, понятностью, доступностью, волеизъявлением – это про доверие», – сказал он.

Эксперты напомнили, что избирательное законодательство постоянно совершенствуется, как и возможности для волеизъявления. Так, в ЕДГ-2025 дистанционное электронное голосование будет применяться в 23 регионах, писали «Ведомости» в июне.

Булгакова обратила внимание, что с этого года возможно дистанционное открытие избирательного счета. Такая техника будет апробирована в тестовом режиме. Изменения в избирательном законодательстве, по мнению эксперта, направлены на повышение удобства участия в выборах как для избирателей, так и для кандидатов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных