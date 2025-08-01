Эксперты рассказали о росте интереса наблюдателей к ЕДГ-2025

«Мы можем сказать, что институт общественного наблюдения в России состоялся. На выборах президента [2024 г.] было более 300 000 наблюдателей от кандидатов политических партий. Это люди разных возрастов, разных социальных групп, которые, можно сказать, вставали грудью на защиту избирательного права и процесса», – резюмировал он.