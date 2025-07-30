Кандидаты в губернаторы не будут менять сенаторов минимум в 11 регионах

Сейчас обсуждается включение в тройку потенциальных сенаторов от врио губернатора Новгородской области Александра Дронова главы ГТЛК Евгения Дитриха, говорят три источника «Ведомостей» – близкий к администрации президента, а также два близких к северо-западному полпредству. Его кандидатура обсуждается, но решение пока окончательно не принято, сказал один из собеседников «Ведомостей». Другой собеседник отмечает, что «назначать бывшего министра (Дитрих был министром транспорта в 2018–2020 гг. – «Ведомости») в качестве сенатора Дронову – это дополнительная аппаратная нагрузка». «Экс-губернатор, действующий сенатор Сергей Митин в целом всех устраивал», – добавляет он. «Ведомости» писали в начале июля, что Дитрих может покинуть ГТЛК.