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Кандидаты в губернаторы не будут менять сенаторов минимум в 11 регионах

От Новгородской области в Совет Федерации могут делегировать главу ГТЛК Евгения Дитриха
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Большинство глав регионов в случае избрания в сентябре сохранят действующих представителей в Совете Федерации (СФ) – таких не меньше 11 человек, выяснили «Ведомости». Еще как минимум в семи регионах члены СФ от исполнительной власти сменятся, в том числе в Иркутской, Курской и Брянской областях. Некоторые сенаторы будут делегированы в Москву от других субъектов Федерации. В частности, представитель Еврейской автономной области (ЕАО) включен в тройку кандидатов главы Коми, а сенатор из Курской области – в тройку главы Тамбовской области. Интрига сохраняется по членам СФ от губернаторов Свердловской и Оренбургской областей.

Сейчас обсуждается включение в тройку потенциальных сенаторов от врио губернатора Новгородской области Александра Дронова главы ГТЛК Евгения Дитриха, говорят три источника «Ведомостей» – близкий к администрации президента, а также два близких к северо-западному полпредству. Его кандидатура обсуждается, но решение пока окончательно не принято, сказал один из собеседников «Ведомостей». Другой собеседник отмечает, что «назначать бывшего министра (Дитрих был министром транспорта в 2018–2020 гг. – «Ведомости») в качестве сенатора Дронову – это дополнительная аппаратная нагрузка». «Экс-губернатор, действующий сенатор Сергей Митин в целом всех устраивал», – добавляет он. «Ведомости» писали в начале июля, что Дитрих может покинуть ГТЛК.

Рокировка произойдет между ЕАО и Коми. Бывший глава ЕАО, а сейчас врио главы республики Ростислав Гольдштейн делегирует от региона нынешнего сенатора от автономии Владимира Джабарова, говорят два источника «Ведомостей». Правда, сейчас Джабаров представляет законодательную власть ЕАО, а будет представлять исполнительную. В свою очередь, врио главы ЕАО Мария Костюк представила в избирком трех кандидатов в сенаторы – зам­ми­ни­стра здра­во­охра­не­ния России На­та­лью Хорову, зам­гу­бер­на­то­ра Ан­тона Аки­мова и рек­тора Инсти­ту­та раз­ви­тия образования ЕАО На­та­лью Кузь­ми­ну. Вероятно, в верхнюю палату перейдет Хорова.

Схожая рокировка произошла и между Курской и Тамбовской областями.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн представил в избирком в тройке кандидатов в сенаторы олимпийскую чемпионку по фехтованию, депутата облдумы Евгению Ламонову, командира «Барс-Курск» генерал-майора Игоря Чечулина и директора НПО «Электроагрегат» Николая Шевченко. Действующего сенатора от Курской области Алексея Кондратьева наряду с уполномоченным по правам человека в Тамбовской области Владимиром Репиным и профессором Тамбовского госуниверситета Владимиром Романовым включил в свою тройку врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

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Политика / Власть

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер предложил делегировать в СФ действующего сенатора Виктора Шептия, спикера заксобрания Людмилу Бабушкину и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что с высокой долей вероятности в СФ будет делегирован Орлов, а Шептий будет участвовать в выборах в Госдуму в 2026 г. «Интрига пока сохраняется», – говорит источник. 

Еще одна интрига – в Оренбургской области. Там врио губернатора Евгений Солнцев в свою тройку включил начальника департамента по работе с регионами Уральского и Приволжского федеральных округов управления президента по внутренней политике Юрия Шевякова, действующего сенатора от ЛДПР Елену Афанасьеву и директора педагогического колледжа Ольгу Сальдеву.

В список главы Брянской области Александра Богомаза включены вице-губернатор по социальным вопросам Ирина Агафонова, сенатор, представитель ЛДПР Вадим Деньгин и участник спецоперации Евгений Вылцан, писал «Коммерсантъ», добавляя, что, скорее всего, в СФ будет делегирован последний. Собеседник «Ведомостей» подтверждает, что с высокой долей вероятности именно участника спецоперации делегируют в СФ от Брянщины. Также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев может направить в СФ участника спецоперации Сергея Степанова. Действующий сенатор Андрей Чернышев в таком случае в СФ не попадет, что связано с внутриэлитным противостоянием в Иркутской области, рассказывает источник «Ведомостей».

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский включил в свою тройку экс-главу «Роскосмоса», действующего сенатора Юрия Борисова, главу областного парламента Екатерину Прокопьеву и первого вице-губернатора Алексея Алсуфьева. Трудно представить, зачем последним двум сейчас идти в СФ, говорит источник в регионе.

Сохранят свои посты первых зампредов в СФ Андрей Яцкин (Ростовская обл.) и Николай Журавлев (Костромская обл.), обоих предложили главы регионов – врио Юрий Слюсарь и губернатор Сергей Ситников соответственно. Глава Пермского края Дмитрий Махонин включил в тройку сенаторов Андрея Климова, он останется в СФ. Также с большой долей вероятности в СФ будут повторно делегированы Екатерина Алтабаева (Севастополь), Николай Федоров (Чувашия), Анатолий Артамонов (Калужская обл.), Борис Невзоров (Камчатка), Алексей Кондратенко (Краснодарский край), Сергей Перминов (Ленинградская обл.), Александр Терентьев (Татарстан), говорят источники «Ведомостей».

В подготовке материала участвовал Александр Тихонов

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