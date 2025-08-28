Что Песков рассказал о спецоперации и перспективе переговоров. Главное

Пескова также попросили прокомментировать сообщение The New York Times насчет якобы полетов российских разведывательных дронов над маршрутами поставок американских вооружений в Германии. Представитель Кремля отметил, что пока не ознакомился с этой публикацией. При этом он сказал, что трудно представить себе такую ситуацию, ведь тогда бы «немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали». По мнению пресс-секретаря президента, данная информация напоминает очередную «газетную утку».