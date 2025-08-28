Газета
Главная / Политика /

Что Песков рассказал о спецоперации и перспективе переговоров. Главное

Россия настроена на достижение своих целей политико-дипломатическими средствами
Инна Шульгина
Александр Рюмин / РИА Новости
Александр Рюмин / РИА Новости

Россия продолжает специальную военную операцию и одновременно с этим сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть стоящих перед Москвой целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков обратил внимание, что со стороны Украины продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры. Зачастую речь идет именно о мирной инфраструктуре.

«Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры», – сказал представитель Кремля, отметив успешность этих ударов.

Лукашенко предложил начать урегулирование на Украине с воздушного перемирия

Политика / Международные отношения

Насчет возможного воздушного перемирия Песков подчеркнул, что на этот счет не достигалось никаких договоренностей.

«И еще раз повторяю, все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию регулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме. Это в интересах дела», – добавил он.

Пресс-секретаря президента спросили, планирует ли Москва принимать дополнительные меры по защите российских нефтеперерабатывающих заводов от ударов и не опасается ли дефицита на рынке топлива и роста цен. Он ответил, что рынок топлива полностью обеспечен. По словам Пескова, есть колебания цен по разным причинам, но власти принимают энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне.

«Вы знаете о запрете на экспорт бензина и так далее. Поэтому меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем», – сказал пресс-секретарь президента.

Пескова также попросили прокомментировать сообщение The New York Times насчет якобы полетов российских разведывательных дронов над маршрутами поставок американских вооружений в Германии. Представитель Кремля отметил, что пока не ознакомился с этой публикацией. При этом он сказал, что трудно представить себе такую ситуацию, ведь тогда бы «немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали». По мнению пресс-секретаря президента, данная информация напоминает очередную «газетную утку».

