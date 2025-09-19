Два представления и один уход

Как говорят два собеседника, близких к полпредству в СЗФО, не исключено, что Козак все же может перейти в Северо-Западный округ. Но другой источник возражает, что может возникнуть пауза в назначении преемника Гуцана, если чиновник откажется от назначения. В таком случае это будет не первый пример, когда место полпреда некоторое время остается вакантным. Так, в 2024 г. на тот момент полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) и врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев был освобожден Путиным от должности 24 сентября, на следующий день его избрали первым вице-спикером СФ. Указ о назначении преемника в УрФО – председателя народного совета ДНР Артема Жоги – был подписан лишь спустя восемь дней, 2 октября. Песков объяснял это «чисто организационными моментами».