Два представления и один уход

Два представления и один уходЗа день президент рекомендовал Гуцана в Генпрокуратуру, Краснова в Верховный суд и принял отставку Козака
Президент РФ Владимир Путин 18 сентября направил в Совет Федерации (СФ) представление для проведения консультаций для назначения на должность Генерального прокурора своего полпреда в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана, сообщил сенатор Андрей Клишас. На этом посту Гуцан должен будет сменить Игоря Краснова, чью кандидатуру Путин также 18 сентября внес на назначение на должность главы Верховного суда (ВС). Обсуждение обоих претендентов пройдет в СФ 23 сентября, а на следующий день – на первом пленарном заседании палаты – может состояться их назначение. Как ожидается, первой будет рассмотрена кандидатура Краснова, после чего указом президента он будет освобожден от должности генпрокурора.
О том, что Гуцан может возглавить Генпрокуратуру, где он работал до 2018 г., источники «Ведомостей» сообщали 29 августа. Тогда же собеседники отмечали, что новым полпредом в СЗФО после ухода с поста замруководителя администрации президента может стать Дмитрий Козак. 18 сентября отставку (но не новое назначение) Козака подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, чиновник уволился по собственному желанию. Вечером был опубликован соответствующий указ.
Козак много лет, еще со времен Санкт-Петербурга, работал с Путиным. В Смольном он трудился под руководством Анатолия Собчака: в 1990-1994 гг. работал в юруправление горсовета, в том числе руководил им, а с 1994 г. возглавил юркомитет мэрии. После поражения Собчака на выборах главы города в 1996 г. сохранил свой пост, но спустя два года уволился из-за разногласий с губернатором Владимиром Яковлевым. Уходил из Санкт-Петербурга чиновник с должности вице-губернатора. После этого работал председателем совета директоров «Группы ЮСТ», а с 1999 г. начал карьеру на федеральном уровне, в том числе на весьма весомых должностях: попеременно в правительстве и Кремле.
Козак занимался в том числе административной реформой, реформами судебной системы и местного самоуправления. Поручали ему и внешнеполитические вопросы: в 2003 г. именно он курировал (тогда также на посту заместителя руководителя АП) подготовку плана решения приднестровского конфликта. Проект документа, подписание которого сорвалось по вине Кишинева в последний момент, назвали «меморандумом Козака»: он предполагал возвращение ПМР в состав Молдавии на правах субъекта федерации. В 2004 г. (тогда как первый заместитель главы АП) руководил штабом Путина на выборах, а позже – отвечал за подготовку к сочинским Играм. Свой нынешний пост Козак занимал последние пять лет. Его полномочия после начала спецоперации частично начали переходить к первому заместителю руководителя АП Сергею Кириенко.
Как говорят два собеседника, близких к полпредству в СЗФО, не исключено, что Козак все же может перейти в Северо-Западный округ. Но другой источник возражает, что может возникнуть пауза в назначении преемника Гуцана, если чиновник откажется от назначения. В таком случае это будет не первый пример, когда место полпреда некоторое время остается вакантным. Так, в 2024 г. на тот момент полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) и врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев был освобожден Путиным от должности 24 сентября, на следующий день его избрали первым вице-спикером СФ. Указ о назначении преемника в УрФО – председателя народного совета ДНР Артема Жоги – был подписан лишь спустя восемь дней, 2 октября. Песков объяснял это «чисто организационными моментами».
Рекордная пауза при назначении полпреда возникла в 2021 г. в Сибирском федеральном округе – тогда это место было вакантным полгода. Вице-адмирал в отставке Сергей Меняйло оставил свой пост 9 апреля, Путин назначил его врио главы Северной Осетии. Новый полпред появился лишь 12 октября – им стал выходец из силовых структур Анатолий Серышев, который до этого курировал в Кремле кадровые вопросы на должности помощника главы государства.
Впрочем, эти ожидания назначений не вызывали паралича в реализации региональной политики. Полпредство – фактически мониторинговая структура, регуляторной функции оно не выполняет в отличие от второй половины нулевых, когда полпреды готовили списки кандидатов в губернаторы, напоминает политолог Александр Кынев. В случае ухода полпреда и до назначения следующего его заместители, как правило, остаются на своих местах.
Гуцан – однокурсник секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева и главы Минюста Константина Чуйченко. Они окончили юридический факультет ЛГУ (ныне СПбГУ) в 1987 г., но Гуцан поступил на него после службы в армии. Нынешний полпред пользовался на курсе большим уважением, был комсоргом курса и «вообще очень правильным», входил в оперативный комсомольский отряд дружины, писали «Ведомости» в 2011 г.
После выпуска из вуза Гуцан устроился в прокуратуру Ленинграда, пройдя путь от стажера до старшего прокурора в отделе по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1995–2000 гг. возглавил этот отдел. Затем юрист работал помощником заместителя генерального прокурора по особым поручениям в СЗФО, заместителем директора Федеральной службы судебных приставов (которой руководил его однокурсник Николай Винниченко).
В 2007–2018 гг. Гуцан был заместителем генпрокурора РФ. По его требованию, в частности, прекратили уголовное преследование владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика по делу о теракте 2011 г. В это время он занимался проблемами долгов по зарплате, долгостроев, переселения из ветхого и аварийного жилья, злоупотреблениями при списании долгов по платежам ЖКХ с населения.
В 2016 г. в интервью «Российской газете» Гуцан заявлял, что государству следует постепенно отказаться от возможности передавать частным лицам право взыскивать долги, поскольку деятельность коллекторов зачастую сопровождается многочисленными нарушениями закона, а «нередко и сопряжена с преступными действиями». «Каждый человек должен иметь свою гражданскую позицию, в особенности когда нарушаются его конституционные права. И каждому дееспособному гражданину нужно иметь силы и волю, чтобы защитить свои интересы. А прокуратура ему в этом обязательно поможет», – говорил тогда он.
С ноября 2018 г. Гуцан – полпред президента в СЗФО. В том числе он занимался вопросами региональной безопасности, поддержкой вакцинации и контролем за критически важными объектами округа. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов оценивает Гуцана так: не суперактивный, но и не ветеран прошлой политической эпохи, как Владимир Устинов в Южном федеральном округе, отмечает эксперт. «Он очень детально погружался в проблематику совещаний, мудро руководил. На совещаниях с ним было интересно», – сказал «Ведомостям» глава петербургского исполкома «Единой России» (ЕР) Александр Серавин. При этом в работе с регионами Гуцан, по словам Серавина, вел себя «твердо и жестко, но справедливо». Близкий к полпредству источник «Ведомостей» отметил, что Гуцан – аккуратный чиновник. То есть необоснованную инициативу от него ждать не стоит, резюмировал он.
Гуцан – опытный чиновник с огромным опытом работы именно в прокуратуре. Он точно будет на своем месте, сказал адвокат Юлий Тай. Стоит ожидать усиления Генеральной прокуратуры опытными сотрудниками, полагает эксперт. В соответствии с Конституцией роль и значение прокуратуры весьма высока, но другое дело – это практическая реализация этих огромных полномочий, указывает Тай. «Его опыт работы не только в Генпрокуратуре, но и в других госорганах позволит ему более четко знать об имеющихся тонких местах», – говорит адвокат.
По его словам, бизнес-сообщество ждет сигналов о том, продолжится ли деятельность надзорного органа по конфискационным искам, которая активно проводилась при Краснове.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов