О чем рассказал Путин перед переговорами с Уиткоффом

Власти Украины не в курсе экономической ситуации своей страны и ее положения на фронте. «Вообще такое впечатление, что они живут где-то на другой планете. Да и потом, постоянно находясь в разъездах в процессе выклянчивания денег, здесь, наверное, ему не до текущих дел и в экономике, и тем более на фронте», – добавил Путин.