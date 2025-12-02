О чем рассказал Путин перед переговорами с Уиткоффом

О чем рассказал Путин перед переговорами с УиткоффомОн ответил на вопросы журналистов о ситуации в Красноармейске и отношениях с Евросоюзом
Перед встречей со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом и зятем главы США, бизнесменом Джаредом Кушнером президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на передовой, а также об отношениях с Украиной и Евросоюзом.
«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в рамках общения с представителями СМИ.
О ситуации в Красноармейске и Купянске
Красноармейск имеет особое значение как для российской, так и для украинской стороны, поскольку он связан с телевизионной сетью и пресс-сообщением региона.
Город является хорошим плацдармом для решения всех задач, поставленных в начале спецоперации на Украине, так как от него удобно двигаться во всех направлениях, которые Генштаб РФ сочтет перспективными.
Для вооруженных сил Украины (ВСУ) Красноармейск был мощным укрепрайоном. Сегодня город полностью находится в руках российской армии.
Путин предложил иностранным журналистам, в том числе с Украины, посетить Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР) и Купянск в Харьковской области, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами. Он отметил, что когда Россия впервые выступила с таким предложением, украинский МИД выразил протест, но сейчас ведомство не имеет отношения к ситуации, так как город полностью под контролем российских Вооруженных сил. Россия готова обеспечить безопасность иностранным журналистам, добавил президент РФ.
Вместе с тем, по словам главы государства, в Красноармейске сохраняется определенная опасность для журналистов. Путин добавил, что сейчас в населенном пункте работает российская пресса, а значит, его смогут посетить и иностранные журналисты.
Российская армия контролирует правобережную и левобережную части Купянска.
Территория поселка Купянск-Узловой будет полностью освобождена от ВСУ через несколько дней. Глава государства отметил, что в населенном пункте находится около 2000 зданий, 650 из которых уже находятся под контролем ВС РФ.
Об отношениях с Украиной и Евросоюзом
Власти Украины не в курсе экономической ситуации своей страны и ее положения на фронте. «Вообще такое впечатление, что они живут где-то на другой планете. Да и потом, постоянно находясь в разъездах в процессе выклянчивания денег, здесь, наверное, ему не до текущих дел и в экономике, и тем более на фронте», – добавил Путин.
В случае с Киевом Москва действует «хирургическим способом». Если Европа решит развязать войну с РФ, ситуация развернется иным образом.
В ответ на украинские удары по танкерам Россия расширит атаки на порты страны и заходящие в них суда.
Европа продолжает жить в иллюзиях относительно нанесения России стратегического поражения, хотя умом понимает, что это невозможно.
Европейские страны сами отстранились от переговоров по украинскому урегулированию.
У Евросоюза нет мирной повестки, его страны находятся на стороне войны. Даже в процессе внесения изменений в мирный план президента США Дональда Трампа отчетливо видно, что «все эти изменения направлены только на одно – на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс».
Страны Европы выдвигают неприемлемые для России предложения по мирному урегулированию на Украине. Таким образом, по словам главы государства, они хотят после свалить на Россию вину за сворачивание мирного процесса на Украине.
Если Европа действительно развяжет войну с Россией, то очень быстро может наступить ситуация, когда Москве «будет не с кем договариваться». Путин подчеркнул, что Москва не собирается воевать с Европой.