Сентябрьские выборы в Карелии могут быть сложными и для ЕР, и для «Яблока»Сейчас в республике семипартийный парламент
Предвыборная кампания в Карелии ожидается одной из наиболее интересных и сложных как для «Единой России» (ЕР), так и для «Яблока», которое представлено как в заксобрании, так и в петрозаводском городском совете. Выборы пройдут в Единый день голосования (ЕДГ-2026) параллельно с выборами депутатов Госдумы.
Сложная республика
Карелия исторически является одним из самых сложных для партии власти регионов России и Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в частности, говорит собеседник, близкий к правительству республики. «Просто факты: результат ЕР на выборах в Госдуму в 2021 г. по спискам – 31,69% (в среднем по стране – 49,82%), единственное в стране семипартийное законодательное собрание (пять парламентских партий, «Партия пенсионеров» и «Яблоко») и в целом давние электоральные традиции острой политической конкуренции», – перечисляет он. Шесть партий представлено также в петрозаводском горсовете.
Электоральная история в Карелии всегда была разнообразной, добавляет другой собеседник, близкий к региональной ЕР: «Начиная с того, что закон о местном самоуправлении был принят раньше федерального – в 1995 г.». Федеральный закон принят в 2003 г. «Из-за того что в СССР существовала Карело-Финская ССР (в 1940–1956 гг.), она получила большое количество крупных социальных учреждений, свойственных союзным республикам. В Петрозаводске есть консерватория, филармония, большой опорный университет окружного значения, два театра и филиал РАН. Для города с населением 260 000 человек процент людей, которые работают в таких учреждениях, разумеется, влияет на политический ландшафт и оценки», – рассуждает он.
Какие фракции есть в заксобрании Карелии
В последние четыре года группа электоральной поддержки ЕР росла по количеству сторонников и оформленных членов партии, сказал «Ведомостям» вице-спикер заксобрания, заместитель секретаря регионального отделения ЕР Илья Раковский. «Существенным приобретением» для партии он называет главу Карелии Артура Парфенчикова, который в 2025 г. возглавил отделение ЕР. По словам вице-спикера, электоральная база Парфенчикова шире партийной (за главу в 2022 г. проголосовало почти 100 000 человек, тогда как за ЕР годом ранее – около 60 000 человек).
«Стратегия кампании пока не сформирована и не утверждена. Но по задачам это получение «конституционного» большинства [в заксобрании]. Понятно, что фракция должна быть не меньше, чем сейчас (21 из 35 депутатов. – «Ведомости»). С учетом того, что партийный рейтинг в 2021 г. был ниже, чем уровень электоральной поддержки сейчас. Мы видим, что есть муниципалитеты, в которых существенно вырос процент поддержки партии: это приграничные [с Финляндией] районы. В том числе в Сортавале, где раньше у нас и одномандатная кампания в заксобрание была проиграна», – сказал Раковский.
В ЕР планируют уделить особое внимание выборам в Карелии как одном из регионов, где пройдут многоуровневые кампании – в заксобрание и горсовет Петрозаводска, говорила «Ведомостям» представитель партии. «При многоуровневых кампаниях традиционно самым сложным является так называемая сшивка, т. е. координация всех усилий – от агитационных действий до программных заявлений», – отмечали в ЕР («Ведомости» писали об этом 1 февраля).
Проблемы и риски
Разрыв традиционных личных и экономических связей с соседней Финляндией в 2022 г. сказался и на экономике Карелии, говорит собеседник, близкий к правительству региона. «Эти тренды характерны для всего СЗФО, но Карелия как приграничный и культурно близкий регион переживает их активнее всего», – отмечает он.
Также предстоящий ЕДГ будет первой значимой кампанией для молодой и пока еще не обладающей достаточным опытом команды внутриполитического блока под руководством замглавы республики Романа Голубева (занял свой пост в марте 2025 г.), отмечает собеседник.
Основным риском для ЕР источник называет «сигнальное голосование» избирателей: не за конкретную оппозиционную партию, а как попытку привлечь внимание федерального центра. «Оппозиционные партии достаточно пассивны, кроме разве что «Яблока» с [бывшим председателем партии и депутатом заксобрания] Эмилией Слабуновой, но его [«Яблока»] позиции сильны только среди петрозаводской интеллигенции», – сказал собеседник.
«Яблоко» рассчитывает не только сохранить, но и приумножить свое представительство в горсовете и заксобрании, где партия имеет по два депутата, говорит Слабунова. «Мы по единому избирательному округу избраны, соответственно, вся Карелия является нашим избирательным округом», – сказала она «Ведомостям». По словам Слабуновой, в «Яблоко» «поступает огромное количество обращений от жителей», партия «востребована во всех районах».
В каких региональных парламентах есть фракции «Яблока»
ЕР предпримет особые усилия для того, чтобы повысить свой рейтинг в проблемном для нее регионе, где традиционно сильны оппозиционные настроения, говорит политолог Ростислав Туровский. Выборы, полагает он, станут вызовом и для Парфенчикова, и для председателя партии Дмитрия Медведева (Парфенчиков и Медведев – однокурсники по юрфаку ЛГУ. – «Ведомости»).
По мнению Туровского, не очевидно, сможет ли сохранить свое присутствие в представительных органах власти «Яблоко». «Карельская кампания – это критически важный вопрос и для данной партии, и для ее оппонентов. При этом у ЕР нет одного ярко выраженного конкурента в регионе – оппозиция, видимо, останется фрагментированной, что позволит ЕР выделиться если не высоким рейтингом, то хотя бы на фоне других партий», – заключил политолог.
«Яблоку» будет намного тяжелее себя защищать, ранее партии согласовали только две из 13 кандидатур в члены территориальных избирательных комиссий («Ведомости» писали об этом 23 января), говорит политолог Александр Кынев.
«Мы наблюдаем повсеместное снижение конкуренции во многих регионах, и вряд ли оно минует Карелию. Парламентские партии должны себя сохранить, а вот сохранится ли «Яблоко» – большой вопрос», – сказал он «Ведомостям».