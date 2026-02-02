Сентябрьские выборы в Карелии могут быть сложными и для ЕР, и для «Яблока»

«Стратегия кампании пока не сформирована и не утверждена. Но по задачам это получение «конституционного» большинства [в заксобрании]. Понятно, что фракция должна быть не меньше, чем сейчас (21 из 35 депутатов. – «Ведомости»). С учетом того, что партийный рейтинг в 2021 г. был ниже, чем уровень электоральной поддержки сейчас. Мы видим, что есть муниципалитеты, в которых существенно вырос процент поддержки партии: это приграничные [с Финляндией] районы. В том числе в Сортавале, где раньше у нас и одномандатная кампания в заксобрание была проиграна», – сказал Раковский.