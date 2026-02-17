Чего ждут западные СМИ от переговоров в Женеве

Чего ждут западные СМИ от переговоров в ЖеневеНадежд на внезапный прорыв мало, РФ требует выполнения всех своих условий
Трехсторонние переговоры по Украине пройдут в Женеве 17–18 февраля. Как уточняли в Кремле, одной из главных тем встречи станет территориальный вопрос. Журналистов в зал не пустят, и, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новостей 17 февраля ждать не стоит.
Рано утром 17 февраля самолет с российской делегацией на борту приземлился в женевском аэропорту. На этот раз группа представителей расширена до 20 человек. Возглавляет делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинские представители тоже уже прибыли в Швейцарию.
Президент США Дональд Трамп призвал Киев «быстрее сесть за стол переговоров». «Это все, что я вам скажу», – заключил он. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркивал, что «слышит сигналы» о необходимости компромиссов, но напомнил, что «и так уже пошел на множество компромиссов».
«Ведомости» собрали прогнозы западных СМИ – каких результатов можно ожидать от нового раунда и может ли ситуация радикально поменяться.
«Ожидается, что двухдневная встреча, которая начнется во вторник, будет аналогична переговорам, состоявшимся ранее в этом месяце в Абу-Даби, с участием представителей Вашингтона, Киева и Москвы. Несмотря на то что США возобновили активные дипломатические усилия, надежды на внезапный прорыв остаются низкими, поскольку Россия продолжает выдвигать максималистские требования к Украине».
«В Киеве не ждут, что последний раунд трехсторонних переговоров приведет к политическому прорыву. Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что его страна не откажется от контролируемой ею северной части Донецкой области, включая города Славянск и Краматорск.
Он заявил, что Украина сыграет «конструктивную» роль в трехсторонних переговорах, но признал наличие разногласий с США по поводу гарантий безопасности. Администрация Трампа предлагает предоставить их на 15 лет, в то время как Украина хочет, чтобы американские гарантии действовали в течение 30-50 лет».
«Украина и Россия назвали два предыдущих раунда переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах продуктивными. Однако они не привели к существенному прогрессу, за исключением обмена военнопленными, поскольку конфликт продолжается уже четыре года.
Киев и Москва по-прежнему не сходятся в тех пунктах, которые стали препятствием на пути к мирному соглашению: судьбе контролируемых Украиной территорий на востоке, на которые претендует Россия (этот вопрос, как ожидается, будет доминировать на переговорах на этой неделе), и по вопросу о послевоенных гарантиях безопасности Запада <...>.
Зеленский также призвал Соединенные Штаты ускорить работу над гарантиями безопасности, которая осложняется настойчивым требованием Москвы, чтобы такие гарантии не предусматривали размещение западных войск на территории Украины».
«Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что оставшиеся вопросы очень масштабны и никто не осмелится предсказать исход женевских переговоров. Рябков подтвердил стремление Москвы не просто к паузе в боевых действиях, но и к прочному соглашению, которое включает в себя решение коренных причин этого конфликта».
«Украинскую делегацию, как и на предыдущих встречах, возглавит бывший министр обороны Рустем Умеров, а Белый дом, как и прежде, направит специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Как и на переговорах в Абу-Даби и на предыдущих переговорах в Турции в 2025 г., европейские союзники Украины остаются вне процесса, что является «большой ошибкой», заявил Зеленский. Рябков, со своей стороны, назвал европейцев главным препятствием на пути к достижению «разумного соглашения» с Украиной».
«В понедельник президент Украины предупредил о "массированном авиаударе", который якобы готовит Россия. В ходе телефонной конференции Владимир Зеленский сослался на информацию разведки. Накануне вечером российские ВВС также атаковали энергетические объекты на Украине. Зеленский назвал эти атаки, произошедшие незадолго до следующего раунда переговоров, "явным свидетельством отношения России к дипломатическим усилиям"».
«Помощник Путина Мединский известен своей максималистской риторикой, и его возвращение знаменует собой потенциальное ужесточение переговорной позиции Москвы. Это также может сигнализировать о том, что Москва намерена продолжать свое формальное участие в переговорах без каких-либо намерений добиться ощутимых результатов».
«Сообщается, что США дали понять своим российским коллегам, что предпочли бы ограничить участие сторонников жесткой линии, таких как Мединский, в мирном процессе».
«На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также сообщил, что делегации в Женеве обсудят, как будет функционировать наблюдательная миссия в случае прекращения огня. «В военном аспекте им необходимо принять наблюдательную миссию и то, как она будет работать в случае окончания войны – то есть, как будет осуществляться мониторинг прекращения огня», – заявил президент Украины».