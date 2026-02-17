Чего ждут западные СМИ от переговоров в Женеве

«Украинскую делегацию, как и на предыдущих встречах, возглавит бывший министр обороны Рустем Умеров, а Белый дом, как и прежде, направит специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Как и на переговорах в Абу-Даби и на предыдущих переговорах в Турции в 2025 г., европейские союзники Украины остаются вне процесса, что является «большой ошибкой», заявил Зеленский. Рябков, со своей стороны, назвал европейцев главным препятствием на пути к достижению «разумного соглашения» с Украиной».