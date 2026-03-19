Как в Кремле прошло награждение паралимпийских чемпионов

После выступления президент вручил спортсменам и их тренерам награды. «Эмоции от Паралимпийских игр до сих пор невероятные, они переполняют. Эти Игры были непростыми, многие из нас впервые принимали в них участие, но мы справились и показали достойный результат. Кажется, что о наших победах узнала вся страна и каждый ее житель», – сказала Анастасия Багиян. По словам Алексея Бугаева, очень волнительно на церемониях награждения смотреть, как развивается российский триколор и звучит гимн: «Такое последний раз было 12 лет назад, на подчеркну, самых лучших зимних олимпийских играх в Сочи в 2014 г., где наша команда завоевала 30 золотых наград». Старший тренер паралимпийцев Ирина Громова, получившая Орден Александра Невского, попросила президента создать спортивный центр для подготовки паралимпийцев, поскольку сейчас в стране большие трудности с тренировками спортсменов на колясках.