Как в Кремле прошло награждение паралимпийских чемпионов

Как в Кремле прошло награждение паралимпийских чемпионовВладимир Путин наградил российскую сборную, шестеро спортсменов которой выиграли 12 медалей на прошедшей Паралимпиаде
Владимир Путин в Кремле вручил российским спортсменам, принимавшим участие в зимней Паралимпиаде в Италии, государственные награды. Шестеро российских паралимпийцев выиграли 12 медалей, из которых восемь золотых. Россия впервые с 2014 г. принимала участие в Паралимпийских играх под своим флагом.
«Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта. Уверенно обойдя многих именитых соперников, вы завоевали 12 наград, вошли в тройку сильнейших и сделали это в составе команды всего из шести атлетов и спортсмена-ведущего. Команды из других стран, занявшие первое и второе места, были в более чем в десять раз многочисленнее российской», – сказал президент в своем выступлении. По его словам, российские атлеты показали всему миру, кто соответствует миссии спортсмена-олимпийца – «вдохновлять и восхищать мир».
Путин подчеркнул, что впервые за последние 12 лет россияне увидели, как над паралимпийским пьедесталом вновь поднимается российский флаг и звучит гимн: «Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным».
Президент перечислил заслуги каждого спортсмена. Лыжница Анастасия Багиян со своим спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным «не оставили шанса соперникам» и трижды поднялись на верхнюю ступень пьедестала. Самая молодая в паралимпийской сборной Варвара Ворончихина завоевала медали во всех дисциплинах, где участвовала. Иван Голубков «дважды доказал своё безусловное лидерство в лыжных гонках сидя». Самый опытный спортсмен российской команды, горнолыжник Алексей Бугаев, взяв две бронзы, выиграл «золото» и вывел команду в общем зачете на третье место, сказал Путин.
«Ваши выступления и победы, ваш путь к успеху – великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства, всегда сохранять достоинство и оптимизм, стойкость и выдержку, быть верным своим принципам, традициям и убеждениям», – заявил Путин. Он поблагодарил также и тренеров российских атлетов.
После выступления президент вручил спортсменам и их тренерам награды. «Эмоции от Паралимпийских игр до сих пор невероятные, они переполняют. Эти Игры были непростыми, многие из нас впервые принимали в них участие, но мы справились и показали достойный результат. Кажется, что о наших победах узнала вся страна и каждый ее житель», – сказала Анастасия Багиян. По словам Алексея Бугаева, очень волнительно на церемониях награждения смотреть, как развивается российский триколор и звучит гимн: «Такое последний раз было 12 лет назад, на подчеркну, самых лучших зимних олимпийских играх в Сочи в 2014 г., где наша команда завоевала 30 золотых наград». Старший тренер паралимпийцев Ирина Громова, получившая Орден Александра Невского, попросила президента создать спортивный центр для подготовки паралимпийцев, поскольку сейчас в стране большие трудности с тренировками спортсменов на колясках.
Орденом Дружбы были награждены паралимпийские чемпионы Анастасия Багиян (лыжные гонки), Алексей Бугаев (слалом), Варвара Ворончихина (горнолыжный спорт), Иван Голубков (лыжные гонки) и Сергей Стенякин (лыжные гонки), который был ведущим спортсменом у Багиян. Были награждены тренеры паралимпийцев. Орденом дружбы наградили старшего тренера по горнолыжному спорту Александра Назарова, тренера по лыжным гонкам Алексей Турбина. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил старший тренер по лыжным гонкам и биатлону Алексей Кобелев.
Кроме указа о награждении паралимпийским чемпионов президент подписал распоряжение о поощрении за спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные в ходе Паралимпийских игр. В распоряжении говорится о сноубордистах, участниках Паралимпиады Дмитрие Фадееве и Монзере Шеббо. Благодарности президента объявлены старшему тренеру по сноуборду Евгению Пронашко, президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову, вице-президенту комитета Ольге Семеновой и генсекретарю комитета Андрею Строкину.
Паралимпиада проходила с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские атлеты впервые за 12 лет выступали на Паралимпиаде под российским флагом. В Италию приехало всего шесть российских спортсменов, которые были допущены к соревнованиям. Они показали триумфальное выступление – выиграли 12 медалей (8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые). Таким образом сборная России заняла третье место в общекомандном зачете. Для сравнения у сборной Китая, занявшей первое место, было 70 спортсменов, у США, которые на втором месте, – 68.
Из шести спортсменов медалистами стали четверо. Анастасия Багиян выиграла три золотые медали – в лыжных гонках на 20 км, лыжных гонках на 10 км и в спринте. Иван Голубков стал чемпионом в лыжных гонках на 10 км и 20 км сидя. Варвара Ворончихина выиграла две золотые медали – в слаломе и слаломе-супергиганте, серебряную медаль – в гигантском слаломе и бронзовую медаль в скоростном спуске на горных лыжах. Алексей Бугаев стал чемпионом в слаломе, а также выиграл две бронзовые медали – в скоростном спуске и гигантском слаломе.