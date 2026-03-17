Рекордная эффективность: итоги Паралимпиады в Италии в цифрах и графиках

Рекордная эффективность: итоги Паралимпиады в Италии в цифрах и графикахС 1994 года российские атлеты завоевали больше медалей, чем представители любой другой страны
В Италии завершились Паралимпийские игры, на которых Россия заняла третье место в общекомандном медальном зачете при минимальном составе участников. Всего шесть спортсменов – горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (с лидером Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо – выиграли восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Такой результат стал рекордом эффективности.
Всего с 1994 г., когда команда РФ впервые официально выступила на Играх, наши паралимпийцы смогли завоевать в общей сложности 269 медалей, из них 100 – высшей пробы. Это тоже рекорд среди всех национальных сборных за этот период. О том, как выступали россияне, – в графиках «Ведомостей».
Первая зимняя Паралимпиада состоялись в феврале 1976 г. в шведском городе Эрншёльдсвик, что на 16 лет позже первой летней Паралимпиады в Риме. За прошедшие десятилетия число видов спорта, представленных на Играх, выросло с двух до шести. Сейчас это горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей и керлинг на колясках.
За 50 лет число представленных стран на зимней Паралимпиаде выросло в 3,5 раза – до 55, а атлетов – в три раза, до 612. Это делает Игры-2026 крупнейшими по числу участников в истории.
На участие в Паралимпиаде в Италии претендовали 16 россиян, но в итоге двусторонние приглашения получили лишь шесть спортсменов. Наибольшее число атлетов было у Китая (70), США (68), Канады (46), Японии (44) и Италии (42). Россия впервые с 2014 г. выступала под национальным флагом.
Домой с наградами вернулись сборные 27 стран из 55 участвовавших. На первой строчке в неофициальном медальном зачете расположились атлеты из Китая (15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей), на втором месте – из США (13, 5 и 6 соответственно). Впервые призовые места на Паралимпиаде заняли спортсмены из Бразилии (одно серебро) и Латвии (одна бронза).
Российская сборная из шести атлетов по итогу смогла завоевать 12 наград, восемь из которых – золотые. То есть на каждого представителя РФ в среднем пришлось по две медали – это лучший результат в истории зимних Паралимпийских игр. Для сравнения: в 2026 г. на каждого члена китайской команды пришлось по 0,6 медали, а американской – по 0,4.
Из шести российских атлетов медалистами стали четверо. Так, в активе Варвары Ворончихиной – золото в слаломе и супергиганте, серебро в гигантском слаломе, а также бронза в скоростном спуске. Алексей Бугаев занял первое место в слаломе и третье – в скоростном спуске, а также гигантском слаломе. И Ворончихина, и Бугаев выступали в числе атлетов с поражением части руки (класс LW6/8-2). Иван Голубков победил в гонках на 10 и 20 км в положении сидя (класс LW11.5).
Анастасия Багиян трижды поднималась на высшую ступень пьедестала: она выиграла спринт, гонки на 10 и 20 км среди спортсменов с нарушением зрения (класс NS1). По итогам Игр спортсменка вошла в десятку золотых призеров соревнований по числу наград.
На Паралимпиаде в Италии спортсмены из РФ повторили результат Игр в Пхёнчхане. Тогда 30 российских атлетов, выступавших под нейтральным флагом, выиграли восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей, заняв также третье место в неофициальном медальном зачете (первые две строчки заняли США и Канада).
Главным достижением российской сборной остается Паралимпиада в Сочи. Тогда нашим атлеты завоевали рекордные 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых награды.
Наиболее успешной для России летней Паралимпиадой остаются игры в Токио в 2020 г., когда наши спортсмены выиграли 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.
Всего с 1994 г. российские паралимпийцы завоевали в общей сложности 269 наград на зимних Играх, в том числе 100 золотых и 99 серебряных, подсчитали «Ведомости» на основе данных Международного паралимпийского комитета (МПК). Это рекорд среди всех стран мира за этот период. Результат паралимпийской сборной превосходит показатели российских олимпийских спортсменов на зимних Играх в 1994-2022 гг.: 168 медалей, из них 52 золота, 58 серебра и 58 бронзы.