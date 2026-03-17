Рекордная эффективность: итоги Паралимпиады в Италии в цифрах и графиках

Из шести российских атлетов медалистами стали четверо. Так, в активе Варвары Ворончихиной – золото в слаломе и супергиганте, серебро в гигантском слаломе, а также бронза в скоростном спуске. Алексей Бугаев занял первое место в слаломе и третье – в скоростном спуске, а также гигантском слаломе. И Ворончихина, и Бугаев выступали в числе атлетов с поражением части руки (класс LW6/8-2). Иван Голубков победил в гонках на 10 и 20 км в положении сидя (класс LW11.5).