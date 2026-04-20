Посол Ирана назвал принципом сделки с США лишь win-win

Иран хочет урегулирования, но США и президент Дональд Трамп должны идти на компромисс «выигрыш-выигрыш». Им нужно отказаться от завышенных требований, угроз и применения силы – США не добились смены режима и его отказа от ядерной программы. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Накануне после угроз президента США Дональда Трампа «уничтожить мосты и электростанции» и заявления о задержании ВМС США иранского судна возможность второго раунда ирано-американских переговоров в Пакистане была поставлена под вопрос. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи утром 20 апреля заявил, что у Тегерана нет планов на второй раунд, но окончательное решение еще не принято.