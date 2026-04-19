Пезешкиан: США не имеют права лишать Иран ядерной программы

Пезешкиан: США не имеют права лишать Иран ядерной программыТрамп не объясняет, почему страна должна отказаться от своих прав
Вашингтон не имеет права лишать Иран его «ядерный прав». Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его слова передает пресс-служба.
«[Трамп] заявляет, что Иран не должен использовать свои ядерные права, но не объясняет почему. И вообще, кто он такой в этом мире, чтобы лишать народ его законных прав?», – задался вопросом иранский президент.
По его словам, каждый свободный человек, независимо от религии, вероисповедания, расы и этнической принадлежности, должен пользоваться своими правами. Пезешкиан считает, что в международной системе со всеми народами следует обращаться «на основе справедливости и честности».
17 апреля Трамп заявил о согласии Ирана передать США ядерные материалы. По данным The Washington Post, речь идет о запасах высокообогащенного урана, которые были захоронены после американских авиаударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г. Тегеран опроверг это заявление. По сообщению МИД Ирана, передача урана США никогда не рассматривалась как вариант.
Накануне в «Росатоме» сообщили, что могут помочь с вывозом обогащенного урана из республики. По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, Москва с большим вниманием следит за ходом переговорного процесса между представителями Вашингтона и Тегерана, а также заявлениями президента США, особенно по теме иранской ядерной программы.