Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Пезешкиан: США не имеют права лишать Иран ядерной программы

Трамп не объясняет, почему страна должна отказаться от своих прав
Ведомости

Вашингтон не имеет права лишать Иран его «ядерный прав». Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его слова передает пресс-служба.

«[Трамп] заявляет, что Иран не должен использовать свои ядерные права, но не объясняет почему. И вообще, кто он такой в этом мире, чтобы лишать народ его законных прав?», – задался вопросом иранский президент.

По его словам, каждый свободный человек, независимо от религии, вероисповедания, расы и этнической принадлежности, должен пользоваться своими правами. Пезешкиан считает, что в международной системе со всеми народами следует обращаться «на основе справедливости и честности».

Что известно о ядерной программе Ирана

Политика / Международные новости

17 апреля Трамп заявил о согласии Ирана передать США ядерные материалы. По данным The Washington Post, речь идет о запасах высокообогащенного урана, которые были захоронены после американских авиаударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г. Тегеран опроверг это заявление. По сообщению МИД Ирана, передача урана США никогда не рассматривалась как вариант.

Накануне в «Росатоме» сообщили, что могут помочь с вывозом обогащенного урана из республики. По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, Москва с большим вниманием следит за ходом переговорного процесса между представителями Вашингтона и Тегерана, а также заявлениями президента США, особенно по теме иранской ядерной программы. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте