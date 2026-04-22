Как Путин вручал государственные награды боксерам

Как Путин вручал государственные награды боксерамВпереди у спортсменов много триумфов под родным флагом, сказал он
Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены и делает это весьма достойно. Об этом заявил президент Владимир Путин во время вручения государственных наград в Кремле победителям чемпионатов мира по боксу. По его словам, выступления и результаты спортсменов – это весомый вклад в подтверждение лидерских, прочных и незыблемых позиций в спорте, несмотря на «нечистоплотные попытки» их ослабить.
«Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма», – отметил президент.
Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине, при полном игнорировании других трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете, лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников, сказал Путин.
Президент выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это тяжелое, позорное наследие своих предшественников. Он также выразил уверенность, что впереди у спортсменов еще много триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях. «И обязательно под нашим родным флагом в сопровождении национального гимна России», – сказал он.
Государство будет продолжать развивать спорт во всех направлениях, создавать условия для занятий спортом и достижения высоких результатов как в профессиональной, так и в массовой сфере, а также активно продвигать спорт, особенно среди детей и подростков, отметил Путин. «Потому что, как мы с вами хорошо знаем, спорт – не просто физическая сила и ловкость, это образ жизни, построенный на ценностях здоровья, взаимного уважения, что очень важно, целеустремленности и ответственности», – сказал он.
Президент, в частности, наградил орденом Дружбы Муслима Гаджимагомедова – серебряного призера Игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио, трехкратного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 92 кг. В своей речи Гаджимагомедов отметил, что победы спортсменов – это победы тренеров-наставников, которые вкладывают в них силу и душу. «Мы все прекрасно понимали, что на чемпионатах мира будет тяжело, нелегко <…> Но мы смогли привезти на Родину большое количество золотых медалей», – добавил он.
Отдельно Гаджимагомедов поблагодарил Путина от лица всех дагестанцев. «Мы гордимся вами, и спасибо вам большое, что уделяете внимание и помогаете нашей республике в непростое время», – сказал он.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден Александр Беспутин – генеральный секретарь Федерации бокса России, мастер спорта международного класса. От лица боксерского сообщества он выразил президенту благодарность за развитие спорта и, в частности, бокса. «Желаю вам крепкого здоровья и божьей благодати. Хотелось, чтобы вы знали, что боксеры всегда и во всем поддерживают вас», – сказал Беспутин.
Чемпионка мира по боксу 2025 г. в весовой категории до 75 кг Анастасия Шамонова, также награжденная медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, поблагодарила за поддержку, которую спортсмены чувствовали на соревнованиях, несмотря на расстояние. «Мы привезли эти медали и завоевали их ради нашей страны, ради нашей Родины», – сказала она.
Всего президент вручил государственные награды 15 спортсменам, среди которых – председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев, боец смешанных единоборств Петр Ян, боксер-профессионал Мурат Гассиев, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров.