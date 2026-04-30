Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Главное из заявлений Путина на встрече с коренными народами

По словам президента, универсальность и сила России – в ее многообразии
Елена Вострикова
Пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Она прошла на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые». Мероприятие приурочили ко Дню коренных народов, который в 2026 г. отмечается впервые. «Ведомости» собрали ключевые заявления главы государства.

О роли народов России

  • В стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов, каждый из которых является частью многообразия страны. «Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, – безусловно, наше общее достояние», – заявил Путин.

  • Все народы – и большие, и малые – должны чувствовать Россию своим общим домом, что является условием стабильного развития.

О сохранении языков и традиций

  • В регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов России, действует поддержка традиционных промыслов, включая оленеводство и охоту.

  • Государство также развивает доступ к медицине, образованию и социальным услугам для кочевых народов. «Люди-то, честно говоря, не привередливые», – подчеркнул президент.

  • Усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.

О многообразии как основе развития

  • «Универсальность и сила России в ее многообразии», – подчеркнул президент. Он отметил, что различия в культурах и традициях не противоречат друг другу, а формируют базу для общего развития страны.

  • История, культура и обычаи не поглощаются, а, напротив, дополняют друг друга. К этому нужно стремиться и дальше.

  • Освоение территорий России шло без подавления традиционного уклада коренных народов, в отличие от тех стран, где создавались резервации.

  • Представители коренных малочисленных народов России «плечом к плечу» участвуют в спецоперации, отстаивая интересы Родины.

  • В сложных ситуациях на первый план всегда выходят ценности единства и взаимной поддержки. А смелость и умение преодолевать трудности заложены в характере многих коренных народов РФ.

  • Путин пообещал, что ненцы сохранят статус коренного малочисленного народа даже при превышении численности 50 000 человек. «Это все равно не такое уж большое число», – сказал он.

  • Путин заявил, что Россия может считаться «страной восходящего солнца», поскольку Чукотка расположена восточнее Новой Зеландии: «Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь