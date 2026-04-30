Главное из заявлений Путина на встрече с коренными народами

Главное из заявлений Путина на встрече с коренными народамиПо словам президента, универсальность и сила России – в ее многообразии
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Она прошла на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые». Мероприятие приурочили ко Дню коренных народов, который в 2026 г. отмечается впервые. «Ведомости» собрали ключевые заявления главы государства.
О роли народов России
В стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов, каждый из которых является частью многообразия страны. «Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, – безусловно, наше общее достояние», – заявил Путин.
Все народы – и большие, и малые – должны чувствовать Россию своим общим домом, что является условием стабильного развития.
О сохранении языков и традиций
В регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов России, действует поддержка традиционных промыслов, включая оленеводство и охоту.
Государство также развивает доступ к медицине, образованию и социальным услугам для кочевых народов. «Люди-то, честно говоря, не привередливые», – подчеркнул президент.
Усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
О многообразии как основе развития
«Универсальность и сила России в ее многообразии», – подчеркнул президент. Он отметил, что различия в культурах и традициях не противоречат друг другу, а формируют базу для общего развития страны.
История, культура и обычаи не поглощаются, а, напротив, дополняют друг друга. К этому нужно стремиться и дальше.
Освоение территорий России шло без подавления традиционного уклада коренных народов, в отличие от тех стран, где создавались резервации.
Представители коренных малочисленных народов России «плечом к плечу» участвуют в спецоперации, отстаивая интересы Родины.
В сложных ситуациях на первый план всегда выходят ценности единства и взаимной поддержки. А смелость и умение преодолевать трудности заложены в характере многих коренных народов РФ.
Путин пообещал, что ненцы сохранят статус коренного малочисленного народа даже при превышении численности 50 000 человек. «Это все равно не такое уж большое число», – сказал он.
Путин заявил, что Россия может считаться «страной восходящего солнца», поскольку Чукотка расположена восточнее Новой Зеландии: «Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца».