Главное из заявлений Лаврова по итогам встречи глав МИД БРИКС

Министр рассказал об отношениях с Индией, США и Евросоюзом
Елена Вострикова
МИД РФ / РИА Новости
Главное
  • Москва и Нью-Дели: подготовка к визиту премьера Моди
  • БРИКС и новый миропорядок
  • Готовность к диалогу с Европой
  • Интересы «китайских друзей»
  • Непростые отношения с Арменией
  • Ближневосточное урегулирование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 мая подвел итоги заседаний глав МИД БРИКС в Нью-Дели и ответил на вопросы журналистов. Глава МИД рассказал о взаимодействии России с Индией, перспективах расширения БРИКС, отношениях с Западом и ситуации вокруг Украины и Ирана. «Ведомости» собрали главные заявления министра.

Россия и Индия

  • Российско-индийское военно-техническое сотрудничество традиционно остается на высоком уровне. Москва и Нью-Дели также имеют «хорошие планы» в сфере освоения космоса.

  • Россия и Индия уже давно переходят в торговле между собой от доллара к национальным валютам и валютам других стран, «которые не злоупотребляют своим положением в мировой валютно-финансовой системе».

  • У РФ и Индии общий настрой по поставкам российских углеводородов и удобрений.

  • Россия готовится к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ в 2026 г. «Премьер-министр Нарендра Моди вчера подтвердил, что в этом году его очередь наносить визит в Российскую Федерацию. Будем готовить и эту встречу в верхах», – заявил Лавров.

  • Москва заинтересована в том, чтобы особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией продолжало развиваться во всех областях на максимально эффективной основе.

БРИКС и мировой порядок

  • Различные страны проявляют интерес к вступлению в БРИКС. «Интерес есть, и понимание того, что БРИКС – это прообраз будущего многополярного миропорядка, тоже существует», – отметил министр

  • БРИКС пока не будет спешить с новым расширением состава участников.

  • Лавров подробно информировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

Украина и отношения с Европой

  • Москва не воспринимает всерьез заявления европейских политиков о необходимости восстановления диалога с РФ после прежних призывов нанести стране «стратегическое поражение».

  • Россия готова к диалогу с Европой, но сама «не напрашивается» на контакты. По словам министра, Москва «умолять и бегать ни за кем не будет».

  • Россия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Но, если договориться не удастся, все поставленные цели будут достигнуты в рамках спецоперации.

США, Китай и энергоресурсы

  • Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сохраняют взаимоуважительный характер отношений. «Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский, взаимоуважительный», – сказал Лавров.

  • Россия не вмешивается в торговые отношения третьих стран и не просит Китай обсуждать с ней планы в отношениях с другими странами. По словам министра, Пекин также не обращается к Москве с подобными «неуместными просьбами».

  • Москва не возражает против возможных договоренностей США и Китая о поставках энергоресурсов Пекину. «Если договоренности, которые были или будут достигнуты между Пекином и Вашингтоном, отвечают интересам наших китайских друзей, мы будем только рады», – отметил глава МИД.

Армения и ЕАЭС

  • Россия и Армения сохраняют близкие, но одновременно непростые отношения на фоне попыток Запада «подмять под себя» Ереван.

  • Вызывает сожаление то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет отсутствовать на саммите ЕАЭС.

Иран и Ближний Восток

  • Сейчас главная задача по Ирану – это прекратить войну и добиться стабильного урегулирования.

  • Индия могла бы выступить посредником в нормализации отношений между Ираном и арабскими странами.

