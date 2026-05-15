Лавров: Индия могла бы стать посредником между Ираном и ОАЭ
Индия могла бы стать посредником между Ираном и арабскими монархиями. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос «Ведомостей».
«В долгосрочном плане роль посредника, медиатора между Ираном и его арабскими соседями вполне могла бы сыграть Индия, учитывая ее большой дипломатический опыт и авторитет», – сказал глава российского МИДа на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
Министр не сомневается, что одной из задач агрессии против Ирана как раз и было недопущение нормализации отношений между исламской республикой и ее арабскими соседями.
«А мы должны действовать как раз с противоположной целью. Поэтому надеюсь, что Пакистан сейчас помогает наладить диалог между Ираном и Соединенными Штатами. Это для решения немедленной проблемы, немедленного ныне существующего кризиса», – сказал он.
Лавров накануне провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Дели. Они обсудили ход переговоров по урегулированию ближневосточного кризиса. В МИДе подчеркнули, что российская сторона указала на важность сохранения режима прекращения огня и хрупкого перемирия.