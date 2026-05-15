Лавров: Запад пытается подмять под себя Армению

Россия и Армения сохраняют близкие союзнические отношения, однако они остаются непростыми на фоне попыток Запада усилить влияние на Ереван. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас отношения с Арменией существуют, эти отношения близкие, союзнические, но в то же время непростые, учитывая то, как Запад пытается Армению… подмять под себя», – сказал министр.

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин 1 апреля на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле уже говорил о несовместимости обязательств в рамках ЕАЭС и курса на вступление в Евросоюз.

«Мы будем уважать любой выбор наших армянских друзей, но надо понимать, что обязательства в рамках ЕАЭС не могут сохраняться, если Армения, как это декларируется, станет на путь присоединения к ЕС», – отметил министр.

По словам Лаврова, это просто невозможно из-за различий в торговых режимах и других взаимоисключающих обязательствах.

11 мая Пашинян заявлял, что Армения не намерена принимать решение о выходе из Евразийского экономического союза внезапно. Он также подчеркивал, что Ереван сейчас не рассматривает вопрос выбора между ЕАЭС и ЕС.

9 мая Путин, отвечая на вопросы журналистов в Кремле, говорил, что Армении следует определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом – в пользу сближения с ЕС или сохранения участия в ЕАЭС. По словам президента РФ, при выборе европейского направления возможен «мягкий и интеллигентный развод».

