Лавров подтвердил визит Моди в Россию

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию в 2026 г., заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Стороны приступили к подготовке встречи на высшем уровне.

«Премьер-министр Нарендра Моди подтвердил, что его очередь в этом году наносить визит в РФ. Будем готовить эту встречу в верхах», – сказал Лавров на пресс-конференции в Индии.

Накануне, 14 мая, Моди сообщил, что в беседе с российским министром обсуждалась ситуация на Украине и Ближнем Востоке. Индийский премьер поблагодарил Лаврова за информацию о прогрессе по различным аспектам особого и привилегированного стратегического партнерства двух стран.

Лавров находился в Индии с 13 мая для участия в мероприятиях по линии БРИКС. В первый день визита он провел отдельную встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Ранее, в марте 2026 г., Лавров уже заявлял, что Москва ожидает Моди в РФ в этом году.

В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин посетил Индию с государственным визитом, в ходе которого провел переговоры с Моди. В рамках XXIII саммита в Дели Путин пригласил Моди на следующий, XXIV, ежегодный саммит в РФ.

Индийский премьер дважды приезжал в Россию в 2024 г. – 8–9 июля и 22–23 октября в рамках саммита БРИКС.

