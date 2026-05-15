Лавров подтвердил визит Моди в Россию

Лавров находился в Индии с 13 мая для участия в мероприятиях по линии БРИКС. В первый день визита он провел отдельную встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Ранее, в марте 2026 г., Лавров уже заявлял, что Москва ожидает Моди в РФ в этом году.