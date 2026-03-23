Главная / Политика /

Лавров: Россия ждет Моди с визитом в 2026 году

Ведомости

Россия ожидает приезда премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2026 г. Об этом заявил глава МИД РФ Серей Лавров в ходе видеообращения к участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

«В 2026 г. ждем премьер-министра Моди с визитом в Россию», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

В начале декабря 2025 г. президент России Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом. Он провел переговоры с Моди, по итогам которых было подписано совместное заявление из 70 пунктов. Компании из РФ и Индии подписали ряд соглашений.

