Лавров и Моди обсудили ситуацию на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.
Моди рассказал, что стороны обсудили также конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, он подтвердил неизменную поддержку усилий Индии, направленных на мирное урегулирование конфликтов.
Премьер-министр добавил, что поблагодарил Лаврова за информацию о прогрессе по различным аспектам особого и привилегированного стратегического партнерства двух стран.
Лавров прибыл в Индию 13 мая для участия в мероприятиях по линии БРИКС. В первый день визита он также провел отдельную встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
14 мая глава МИД РФ уже провел переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС.