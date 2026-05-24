Что означают планы США по изменению численности войск в Европе

Ситуация с пополнением американского личного состава в Польше – это рутинная ротация войск, которую США проводят в Европе довольно часто, говорит старший сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Это решение не отражает долгосрочных изменений в военной стратегии Вашингтона на европейском направлении, США и не уходят из Европы, и пока не предпринимают активных действий по увеличению там своего активного военного потенциала. «Не исключено, что через некоторое время 4000 из них вернутся обратно в Германию, если их в принципе выведут оттуда, как обещали в Пентагоне», – указывает Шкробтак.