Что означают планы США по изменению численности войск в Европе

Что означают планы США по изменению численности войск в ЕвропеТрамп пообещал вывести 5000 военных из ФРГ, переброска в Польшу затянулась
США увеличат контингент своих военнослужащих в Польше «еще на 5000» человек, заявил в ночь на 22 мая американский президент Дональд Трамп.
«Основываясь на успешных выборах нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и наших отношениях с ним, я рад сообщить, что Соединенные Штаты направят в Польшу еще 5 000 военнослужащих», – написал он в своей соцсети Truth Social.
В Польше на ротационной основе размещены 10 000 американских военных. Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш еще 9 мая заявил о готовности страны принять увеличенный контингент ради усиления восточного фланга НАТО. В тот же день ряд заявлений СМИ и должностных лиц поставили под сомнение выполнение этих планов в заявленном объеме.
По данным Military Times, 14 мая Пентагон неожиданно отменил отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была прибыть туда в рамках плановой ротации войск 3-й бронетанковой бригады той же дивизии. Это примерно 4000 человек, которые должны были находиться в стране девять месяцев.
Отправка части 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штат Техас, в Польшу все же началась, сообщил 17 мая директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецкий в соцсети X. По его словам, из Техаса уже отправлено 20% личного состава и 70% техники. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 19 мая объяснил срыв планов «обычной задержкой ротации, что иногда бывает».
Замминистра обороны Польши Павел Залевский днем 22 мая заявил, что Варшава рассчитывает согласовать развертывание дополнительных американских войск «в ближайшие недели».
При этом глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач считает, что американцы, скорее всего, направят в страну не 5000 военных, а всего 1000. «Это будет вопрос Пентагона, по какой формуле они выполнят решение своего собственного президента. Я предполагаю минималистический сценарий, что приедет 5000 вместо тех 4000, которые задержались во время ротации», – сказал Пшидач.
Defense News до этого со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США и вовсе отменила отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-ой кавалерийской дивизии. А The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп звонил военному министру Питу Хегсету, требуя объяснить срыв отправки американских сил в Польшу. Президент США якобы напомнил Хегсету, что Варшава – близкий союзник Вашингтона, к которому «нельзя относиться плохо».
30 апреля Трамп анонсировал, что США изучают возможности сокращения самого своего крупного контингента Европе – на территории Германии. К началу мая он насчитывал 36 400 военнослужащих. Об этом американский лидер заявил после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал стратегию США в войне с Ираном и указал на отсутствие у Вашингтона понимания, как из нее выйти, следствием чего, по его мнению, стало «унижение» американцев на переговорах. Трамп парировал, что Мерц «не знает, о чем говорит».
2 мая Пентагон объявил о том, что сократит на 5000 американский контингент в Германии. «Это решение принято после тщательного анализа дислокации сил министерства обороны в Европе и с учетом потребностей театра военных действий и условий на местах», – сообщил официальный представитель оборонного ведомства Шон Парнелл. А уже 21 мая Трамп заявил, что планирует «гораздо большее» сокращение присутствия войск США в Германии.
По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, эта ситуация – иллюстрация непоследовательности действующей американской администрации вообще и военного министерства в частности. Говоря непосредственно о кейсе с передислокацией американских военнослужащих из Германии в Польшу, Стефанович отмечает три рациональных мотива США.
«Во-первых, Вашингтон явно хочет наказать Берлин и поощрить Варшаву. Во-вторых, у США явно ограничены ресурсы, поэтому ими приходится "жонглировать". В-третьих, в перспективе подобные маневры будет необходимо тем или иным способом регламентировать в рамках выстраивания новой архитектуры европейской безопасности», – говорит эксперт.
На данный момент, по его мнению, польские власти явно рады укреплению своих эксклюзивных отношений с США в военной сфере и публично это демонстрируют.
Ситуация с пополнением американского личного состава в Польше – это рутинная ротация войск, которую США проводят в Европе довольно часто, говорит старший сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Это решение не отражает долгосрочных изменений в военной стратегии Вашингтона на европейском направлении, США и не уходят из Европы, и пока не предпринимают активных действий по увеличению там своего активного военного потенциала. «Не исключено, что через некоторое время 4000 из них вернутся обратно в Германию, если их в принципе выведут оттуда, как обещали в Пентагоне», – указывает Шкробтак.
Что касается длительности перетасовки, то это зависит от вида войск. Если речь идет об оперативных подразделениях быстрого развертывания, то это может занять несколько дней. Если речь идет о штабных подразделениях, то дело вполне затянется на несколько месяцев, заключает Шкробтак.