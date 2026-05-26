Тимур Прокопенко перешел в управление президента по стратегическому партнерству

Тимур Прокопенко перешел в управление президента по стратегическому партнерствуНовый функционал чиновника пока не объявлен
Тимур Прокопенко, который с 2012 г. работал заместителем начальника управления президента по внутренней политике (УВП), занял должность заместителя начальника нового управления – по стратегическому партнерству и сотрудничеству (УСПС). Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника, близких к администрации президента (АП), и один в АП. Чиновник остается «в обойме», отмечает один из собеседников «Ведомостей», подчеркивая, что его прежние задачи «в значительной степени выполнены».
УСПС появилось в августе 2025 г., когда президент упразднил два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. В октябре того же года на пост начальника нового управления был назначен гендиректор компании «Русатом – международная сеть» (отвечает за управление региональными центрами «Росатома») Вадим Титов. Задачи этого подразделения АП – работа с ближним зарубежьем и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми другими странами, в том числе Глобального Юга. Курирует его, как и УВП, первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.
Прокопенко 45 лет, он окончил факультет журналистики Военного университета Минобороны, затем Российскую академию госслужбы. В 2020 г. Прокопенко участвовал в третьем потоке так называемой школы губернаторов. В том же году защитил в МГИМО кандидатскую на тему «Роль социальных сетей в российской системе политической коммуникации».
Чем занято УСПС
С 2003 г. Прокопенко работал в ИТАР-ТАСС. В 2005 г. стал пресс-секретарем вице-спикера Госдумы от «Единой России», работал в аппарате нижней палаты. В 2007 г. перешел на работу в полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе на должность начальника департамента информационной и миграционной политики. В 2009 г. вернулся в аппарат Госдумы и стал пресс-секретарем спикера нижней палаты (тогда им был Борис Грызлов). В 2010 г. возглавил «Молодую гвардию «Единой России», а в 2011 г. вошел в координационный совет созданного перед думскими выборами Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активную работу с ОНФ вел тогдашний вице-премьер, а с декабря – первый заместитель руководителя АП Вячеслав Володин.
Прокопенко в сентябре 2011 г. избрался в Госдуму от Саратовской области, а уже в феврале 2012 г. перешел в УВП. Тогда во внутриполитическом блоке, за который отвечал Володин, провели реформу, выделив ряд подразделений, которые должны были курировать наиболее перспективные направления. Изначально Прокопенко доверили работу с молодежными организациями и информационную политику УВП. Также он отвечал за взаимодействие с экспертами, социологию и выборы, непродолжительный период – за работу с конфессиями.
Осенью 2016 г. Володин стал спикером Госдумы, а Кириенко был назначен куратором внутриполитического блока Кремля – тогда сменился начальник УВП (им стал Андрей Ярин, в то время как соратница Володина Татьяна Воронова сперва возглавила думский аппарат, а в 2021 г. ушла с госслужбы). Прокопенко сохранил должность, курировал в том числе работу с оппозицией. В последнее время в его полномочия входила работа с министерствами и ведомствами. Также в УВП чиновник занимался проектами, связанными с другими странами, утверждают собеседники «Ведомостей».
«Пока состав нового управления в стадии становления», – говорит один из источников. Конкретный функционал Прокопенко не объявлен. До сих пор сообщалось, что у Титова есть один заместитель в УСПС. Это бывший референт УВП Борис Чернышев.