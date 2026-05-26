Тимур Прокопенко перешел в управление президента по стратегическому партнерству

С 2003 г. Прокопенко работал в ИТАР-ТАСС. В 2005 г. стал пресс-секретарем вице-спикера Госдумы от «Единой России», работал в аппарате нижней палаты. В 2007 г. перешел на работу в полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе на должность начальника департамента информационной и миграционной политики. В 2009 г. вернулся в аппарат Госдумы и стал пресс-секретарем спикера нижней палаты (тогда им был Борис Грызлов). В 2010 г. возглавил «Молодую гвардию «Единой России», а в 2011 г. вошел в координационный совет созданного перед думскими выборами Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активную работу с ОНФ вел тогдашний вице-премьер, а с декабря – первый заместитель руководителя АП Вячеслав Володин.