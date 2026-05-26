С чем «Справедливая Россия» пойдет на выборы

С чем «Справедливая Россия» пойдет на выборыСергей Миронов напомнил «фонтанирующим» идеями депутатам об их партийной принадлежности
«Справедливая Россия» (СР) провела публичное обсуждение предвыборной программы. Кампания будет «сложной, очень непростой, но она будет наша», заявила модератор, депутат Госдумы Марина Ким. Справороссы разделили обсуждение концепции программы на блоки: поддержка участников спецоперации, пенсии и зарплаты, экономика и цены, жилье и ЖКХ, экологическая безопасность, демография и миграция, медицина. «Мы сидим здесь, в Москве, в уютном месте, в красивых пиджаках. А наши люди, которые работают, они нас ждут в деревне, в сельстве, в местности, в заброшенном клубе», – сказала Ким.
Важно говорить с избирателями на одном языке, чтобы они слышали и понимали идеи партии, а не придумывать «витиеватые лозунги», заявил глава СР Сергей Миронов, выступавший перед партийцами в желтом партийном бомбере. Благодаря сбору предложений справороссам удалось нащупать «болевые точки» общества, они будут сформулированы в 5–6 решений и лозунгов, которые избиратели «и ночью вспомнят», указал Миронов. Миронов напомнил, что СР – это единственная партия, которая проголосовала против отчета Центробанка. «А коммунисты постеснялись» – перешел он на повышенный тон.
Напоследок глава СР обратился и к партийцам – он призвал не забывать подчеркивать, от какой партии выступают депутаты.
Электорат ждет от программ соответствия их запросам, простоты изложения, конкретности и реализуемости, указал политолог Константин Калачев. «Пока оригинальности, позволяющей обойти другие партии, не особо заметно. Ей, как никому, нужны популярные программные тезисы, новые яркие программные слоганы, вызывающие доверие тематические спикеры», – сказал он.
Прогнозы начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева о том, что СР может рассчитывать на 5–6% (заявил об этом 23 мая), означает, что партия, скорее всего, пройдет в Госдуму, но для этого ей надо приложить усилия и удовлетворить запрос избирателей на обновление и новые лица, считает политконсультант Олег Бондаренко.
Первой темой, которую решили обсудить делегаты программного комитета, стала поддержка бойцов на фронте. Одна из ключевых задач для СР – это создание программы медицинской реабилитации военных и их трудоустройство, сказал зампред СР Руслан Татаринов.
В рамках темы о демографии справороссы предлагают обнулить ставку ипотеки для многодетных семей, ввести прогрессивную шкалу выплат маткапитала и снизить налог для женщин-предпринимателей с детьми. Позитивная демография, комфортная среда и качество жизни подтянут за собой все остальные пласты жизнедеятельности, подчеркнул вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
Также СР предлагает развивать систему некоммерческого жилья, отменить индексацию тарифов ЖКХ и провести масштабный аудит отрасли, а также вернуть объекты коммунальных сетей в госсобственность и разработать и законодательно закрепить единые стандарты оказания услуг ЖКХ, сказал депутат Дмитрий Гусев.