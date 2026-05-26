С чем «Справедливая Россия» пойдет на выборы

«Справедливая Россия» (СР) провела публичное обсуждение предвыборной программы. Кампания будет «сложной, очень непростой, но она будет наша», заявила модератор, депутат Госдумы Марина Ким. Справороссы разделили обсуждение концепции программы на блоки: поддержка участников спецоперации, пенсии и зарплаты, экономика и цены, жилье и ЖКХ, экологическая безопасность, демография и миграция, медицина. «Мы сидим здесь, в Москве, в уютном месте, в красивых пиджаках. А наши люди, которые работают, они нас ждут в деревне, в сельстве, в местности, в заброшенном клубе», – сказала Ким.