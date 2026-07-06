«Выборы в Госдуму – экзамен для нашей партии»: СР определилась с кандидатами

«Выборы в Госдуму – экзамен для нашей партии»: СР определилась с кандидатамиСправороссы попытаются сохранить костяк своей фракции и в новом созыве
Последней из парламентских партий определилась со своими кандидатами в депутаты Госдумы «Справедливая Россия» (СР). От нее выдвинуто 487 человек: 224 – по одномандатным округам, 263 – по списку, поделенному на 37 региональных групп.
На выборы пойдут 20 из 27 членов фракции в нижней палате парламента, 71 депутат региональных заксобраний, 21 депутат городских дум административных центров. 17 участников списка – участники спецоперации. Федеральная часть списка, как и сообщали источники «Ведомостей», состоит из четырех человек: председателя СР Сергея Миронова, его первого зама Александра Бабакова, депутата Госдумы Марины Ким и командира подшефного партии гвардейского мотострелкового полка 1429 Олега Чернышева.
«Предстоящие выборы – это серьезный экзамен для нашей партии, и сегодня мы должны подтвердить нашу готовность к этим выборам. Наша задача – не просто увеличить численность своих депутатов в Государственной думе и органах субъектов РФ, а создать мощные фракции, способные решительно влиять на актуальную повестку страны», – заявил Миронов. Выборы, по его словам, пройдут в очень непростых условиях, поэтому кандидатов партийцы обсуждали «основательно и детально».
Кто идет в новую Думу
Из действующих депутатов, помимо Миронова, Ким и Бабакова, которые гарантированно получат мандаты в случае прохождения 5%-ного барьера, в Госдуму по спискам СР вновь пойдут:
- во главе двух региональных групп по Москве – зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин и председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев,
- первый замруководителя фракции Андрей Кузнецов (Свердловская область и Пермский край),
- замруководителя фракции Валерий Гартунг (Челябинская обл.),
- замруководителя фракции Алексей Чепа (Волгоградская, Ивановская, Костромская, Новгородская, Псковская, Смоленская и Тверская области),
- первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев (Краснодарский край),
- исполняющий обязанности главы думского комитета по развитию гражданского общества Николай Новичков (Красноярский край, Кемеровская и Томская области, Ямало-Ненецкий автономный округ),
- зампред комитета по экологии Анатолий Грешневиков (Владимирская, Орловская, Рязанская, Тульская и Ярославская области),
- первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских (Марий Эл, Мордовия, Чувашия и Нижегородская область),
- первый зампред комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков (Курганская, Омская, Тюменская области и ХМАО),
- член комитета по безопасности Александр Терентьев (Алтайский край, Новосибирская область, Тува, Хакасия и Бурятия).
В списках есть еще две интересные фигуры. Региональную группу по Карелии, Ленинградской области и Петербургу возглавила племянница Миронова Надежда Тихонова. Она возглавляет отделение СР в Петербурге. От новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), Крыма и Севастополя в ГД пойдет бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава нацбанка Сергей Арбузов.
Поддержка СР
Снова по своим округам выдвинуты глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан 82-летняя Галина Хованская (по Ленинградскому округу в Москве), председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (по Канашскому округу в Чувашии), зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко (по Искитимскому округу в Новосибирской области). Зампред комитета по транспорту Юрий Григорьев (Забайкальский округ в Забайкалье) в 2021 г. избирался от Даурского округа в том же регионе, но в ходе перенарезки округов в 2025 г. он был ликвидирован.
Три известных справоросса пойдут одновременно по округам и по списку – Бабаков (Рославльский округ в Смоленской области), Гартунг (Коркинский округ в Челябинской области) и Грешневиков (Ростовский округ в Ярославской области). Список на округ меняют первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов (Якутский округ вместо большой группы по Дальнему Востоку) и член комитета по экологии Василий Швецов (Челябинский округ вместо списка по тому же региону).
Для СР, по данным источников «Ведомостей», согласованы округа у Бабакова, Гартунга, Аксакова и Аксененко.
Кто остался за бортом
Не выдвинула СР первого зампреда комитета по развитию гражданского общества Николая Бурляева (прошел в 2021 г. от региональной группы по Владимирской, Ивановской, Ярославской, Астраханской областям и Калмыкии). Как отмечали собеседники «Ведомостей», это связано с тем, что в последние пять лет он «занимался творчеством, а не политикой и работой с избирателями».
Не будет баллотироваться эрудит Анатолий Вассерман – ранее он говорил «Ведомостям», что это связано со сложностями с финансированием кампании. Не пойдет на новый срок и депутат Госдумы шести последних созывов, замруководителя фракции Елена Драпеко. Драпеко возглавила отделение СР в Ленинградской области.
Кроме того, не пойдет в девятый созыв бывший сопредседатель партии Геннадий Семигин, присоединившийся к СР накануне выборов 2021 г. Тогда он шел в общефедеральной части списка вместе с другим сопредседателем, писателем Захаром Прилепиным. Попрощается с думской фракцией и соратник последнего Дмитрий Кузнецов, получивший его мандат после досрочного сложения полномочий Прилепиным.-
Нет в списках зампреда комитета по малому и среднему предпринимательству Тимура Канокова (избирается от «Новых людей») и члена комитета по физкультуре и спорту Александра Воробьева – вместо него по списку пойдет политолог Сергей Михеев.
Кампания СР пока выглядит так, будто партии обещали прохождение в ГД и она ждет, когда это обещание будет выполнено, потому что притязаний на политическую субъектность пока не видно, констатирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Новых лиц особенно мы не видим. Ярких заявок тоже нет. Ставка на инерцию и на демонстрацию наличия радикального сегмента воинственных избирателей, а также иногда на социальную тематику», – сказал он «Ведомостям».