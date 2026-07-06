«Выборы в Госдуму – экзамен для нашей партии»: СР определилась с кандидатами

Снова по своим округам выдвинуты глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан 82-летняя Галина Хованская (по Ленинградскому округу в Москве), председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (по Канашскому округу в Чувашии), зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко (по Искитимскому округу в Новосибирской области). Зампред комитета по транспорту Юрий Григорьев (Забайкальский округ в Забайкалье) в 2021 г. избирался от Даурского округа в том же регионе, но в ходе перенарезки округов в 2025 г. он был ликвидирован.