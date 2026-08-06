О чем Путин говорил со сменщиком Гладкова в Белгородской области

Стартовая задача для Шуваева была войти в регион с минимумом эксцессов, после того как ушел с должности популярный Гладков, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Насколько это удалось [Шуваеву], будет ясно не раньше, чем во время выборов в Госдуму», – говорит эксперт. Но за последние три месяца Белгородская область меньше стала восприниматься как «особый» регион, поскольку интенсивность нанесения ударов ВСУ в тыл других регионов заметно выросла, полагает Виноградов.