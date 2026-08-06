О чем Путин говорил со сменщиком Гладкова в Белгородской области

О чем Путин говорил со сменщиком Гладкова в Белгородской областиАлександр Шуваев уже почти три месяца возглавляет приграничный регион
Президент Владимир Путин 5 августа в Кремле встретился с врио главы Белгородской области Александром Шуваевым. Губернатор рассказал о первых шагах после назначения на должность. «Ежедневно объезжаю муниципальные округа, за два с половиной месяца уже все объездил. Конкретно: разговариваю с жителями, выявляем все проблемы, и уже согласно перечню поручений всё исправляем, какие есть пожелания или какие-то неисправности в любом месте», – сообщил Шуваев.
Среди приоритетных вопросов – безопасность, сказал Шуваев. По его словам, в последние две недели участились атаки и обстрелы по Белгородской области. Совместно с Минобороны «наладили систему» и сейчас более 50% дронов самолетного типа «сбиваем своими изделиями, которые сейчас находятся на апробации здесь, у [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина», сказал Шуваев. Он отметил, что Собянин помогает региону в вопросах, связанных с обеспечением безопасности.
Несмотря на приоритет вопросов обеспечения безопасности жителей региона, не следует забывать о социальном и экономическом развитии региона, сказал Путин губернатору. В частности, в область нужно привлекать больше врачей. «Мне очень приятно, что вы активно включились в работу, начинаете чувствовать, чем живет область, понимаете запросы людей», – завершил президент протокольную часть встречи, остальной разговор прошел в закрытом режиме.
Это вторая личная встреча президента с Шуваевым. Первая состоялась 13 мая, когда президент подписал указ о назначении Шуваева врио губернатора Белгородской области. На этом посту он сменил Вячеслава Гладкова, который руководил регионом с 2021 г., а в конце июня был назначен послом в Абхазии.
Сам Шуваев – выходец из Воздушно-десантных войск. Участвовал в специальной военной операции и во втором потоке кадровой программы для военных «Время героев», с января 2026 г. был вице-губернатором Иркутской области. Возглавляет региональную группу «Единой России» по Белгородской области на выборах в Госдуму.
Путин часто встречается с главой другого приграничного региона – Александром Хинштейном. Согласно сайту Кремля, со времени назначения Хинштейна главой Курской области в декабре 2024 г. президент публично с ним встречался пять раз в Москве, а также раз во время поездки в Курскую область в мае 2025 г.
Стартовая задача для Шуваева была войти в регион с минимумом эксцессов, после того как ушел с должности популярный Гладков, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Насколько это удалось [Шуваеву], будет ясно не раньше, чем во время выборов в Госдуму», – говорит эксперт. Но за последние три месяца Белгородская область меньше стала восприниматься как «особый» регион, поскольку интенсивность нанесения ударов ВСУ в тыл других регионов заметно выросла, полагает Виноградов.
После назначения на позицию врио Шуваеву необходимо в очень короткие сроки сформировать привлекательный имидж, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Задачу усложняет тот факт, что надо еще и отличаться от своего предшественника, который не один год работал в публичном пространстве и успел запомниться жителям региона своей активной позицией». Поддержка со стороны главы государства – это очень важный имиджевый ресурс для Шуваева, полагает Туровский.
«Ожидаемым образом в фокусе внимания Шуваева постоянно находится тема общественной безопасности, что требует быстрого реагирования и личной вовлеченности – на этом он стремится выстроить коммуникации с гражданами. Но на этом же поле работал и Гладков, так что Шуваеву еще необходимо сформировать свой собственный имидж в глазах населения», – говорит Туровский. При этом врио приходится ужесточать финансовую дисциплину и четко расставлять приоритеты в расходной политике, поскольку бюджетные доходы Белгородской области в этом году сокращаются, отмечает эксперт.