Шесть предложений Владимира Путина для научно-технологического развития

На решение долгосрочных задач в науке направлена комплексная программа развития установок класса мегасайенс, сказал Путин. По его мнению, Россия в этой сфере – лидер. Он напомнил, что именно в Новосибирске в 2018 г. было принято решение о реализации программы установок мегасайенс. Тогда речь шла о создании Сибирского кольцевого источника фотонов – и сейчас его удалось посмотреть: «Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции».