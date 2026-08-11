Шесть предложений Владимира Путина для научно-технологического развития

Шесть предложений Владимира Путина для научно-технологического развитияПрезидент провел в Новосибирске заседание Совета по науке и образованию
Владимир Путин посетил еще один регион Сибири – 11 августа президент приехал в Новосибирскую область. В Академгородке он провел заседание Совета по науке и образованию, посвященное современным инфраструктурным и платформенным решениям для научно-технологического развития. Кроме того, президент осмотрел Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), который готовится к запуску.
Президент начал с того, что на заседании совета пойдет речь о том, какие решения и механизмы позволят «подстегнуть разработку технологий будущего». Путин перечислил заслуги ученого Николая Вавилова: «И в советское время это всё развивалось. Нелишним будет вспомнить и период Великой Отечественной войны, когда ученые Ленинграда умирали, но ни одного зернышка не съели, ни одного клубня картофеля. Все это из поколения в поколение, столетиями, десятилетиями собиралось».
В настоящее же время это сеть установок мегасайенс, отметил он: «Эти сверхсложные инженерные гиганты, установки, на которых могут проводиться исследования, эксперименты без преувеличения планетарного масштаба». Именно такие проекты позволят извлекать скрытые от людей знания об окружающем мире, структуре материи, а в итоге создавать принципиально новые материалы и системы, отметил он.
«Вновь хотел бы подчеркнуть: от скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально, без всякого преувеличения, всё: наш суверенитет, развитие экономики, решение как гражданских, так и важнейших оборонных задач, которые сейчас в технологическом плане сильно переплетаются между собой», – заявил президент.
На решение долгосрочных задач в науке направлена комплексная программа развития установок класса мегасайенс, сказал Путин. По его мнению, Россия в этой сфере – лидер. Он напомнил, что именно в Новосибирске в 2018 г. было принято решение о реализации программы установок мегасайенс. Тогда речь шла о создании Сибирского кольцевого источника фотонов – и сейчас его удалось посмотреть: «Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции».
Для реализации проекта «СКИФ» было создано 30 позиций критически важного оборудования – сейчас работает семь, отметил президент. По его словам, это те позиции, от поставок которых отказались «наши партнеры из некоторых стран». По этой причине запуск «СКИФа» был сдвинут вправо, но зато Россия нарастила в этой сфере свои компетенции и технологический суверенитет, считает президент.
Путин высказал несколько предложений по дальнейшему развитию инфраструктуры мегасайенс в России.
Первое – нужно браться за новые проекты и масштабировать их, не давать простаивать научным коллективам, поэтому президент предложил определить дальнейшие шаги по созданию новой и модернизации уже действующей инфраструктуры мегасайенс.
Второе предложение президента – изменение подходов к управлению и финансированию инфраструктуры мегасайенс, в частности, ее расширение и использование должно стать одним из приоритетов при планировании научного бюджета. По словам Путина, нельзя, чтобы полученные научные результаты оставались невостребованными. Предприятия и бизнес должны быть прямыми заказчиками научных решений и технологий – это должно происходить в биологии, медицине, фармацевтике и др.
Третье предложение президента – особое внимание уделять национальным центрам генетических ресурсов, наращивать исследования в области генетики, создавать разработки в биоэкономике, фармацевтике и продовольственной безопасности. «Добавлю также, что все имеющиеся в России данные о генетических ресурсах, если уж мы об этом говорим, животных, растений, микроорганизмов будут объединены в Национальной базе генетической информации. Решение принято», – сказал он. Путин рассказал, что ежегодно в базу будет загружаться 10 петабайт данных, то есть около 5 трлн страниц.
Четвертая задача – вся инфраструктура мегасайенс дает большой объем научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также для создания и обучения российских моделей искусственного интеллекта. Для этого доступ к таким базам данных должны получить научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. А для этого надо выстроить платформенную экосистему научно-технологического развития России, сказал он.
Пятое предложение – организация исследований и разработок на территории всей страны, рост качества подготовки кадров. Поэтому нужно формировать сильные университеты и научные центры в регионах, сказал Путин: «Там, где это целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи». По его словам, формирование таких центров в регионах потребует дополнительного финансирования, поэтому правительство должно предусмотреть средства в бюджете на ближайшие три года, а регионы, в свою очередь, должны поддерживать такие центры.
Шестое предложение – в регионах строятся кампусы университетов, создаются установки мегасайенс, формируется научная и социальная инфраструктура, и закрытого доступа к ней быть не должно, всем этим должны пользоваться ученые, студенты, исследователи из разных регионов. Путин поручил правительству продумать соответствующие организационные и правовые механизмы.
Поводом для проведения заседания Совета по науке стало посещение президентом ЦКП «СКИФ». Создание этого мегасайенс-проекта включает строительство 34 зданий и сооружений, создание оборудования ускорительного комплекса и экспериментальных станций. Установка «СКИФ» позволит проводить научные исследования и получать сверхточные данные о структуре вещества. С помощью исследований на «СКИФе» можно будет создавать новые лекарства, работать над улучшением характеристик катализаторов, машиностроительных изделий, оценивать месторождения драгоценных металлов, повышать эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти и т. д.
На заседании совета много обсуждалось создание установки «СКИФ». При этом курирующий науку вице-премьер Дмитрий Чернышенко заметил, что много раз употреблялось выражение «мегасайенс» и в целом приставка «мега». Он подчеркнул, что важно, чтобы «СКИФ» показал и «мегаэффективность», как и другие подобные проекты. В свою очередь, вице-премьер предложил создать в России исследовательскую инфраструктуру для применения отечественного искусственного интеллекта в России.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что установка «СКИФ» даст возможности создания новых биологических препаратов, в частности, при разработке чекпоинт-ингибиторов (иммуноонкологические препараты, блокирующие определенные белки). Применять «СКИФ» для разработок в области АПК надеется и глава Минсельхоза Оксана Лут – чтобы установка работала на животноводство, растениеводство и биотех. В частности, для создания и изучения отдельных биологических штаммов, отметила она.
До заседания Совета по науке президент посетил досуговый центр специализированного учебно-научного центра Новосибирского национального исследовательского госуниверситета. Здесь же он провел встречу со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области. Традиционно президент провел в Новосибирске и встречу с главой региона – Андреем Травниковым.