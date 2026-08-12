Медведев рассказал об условиях завершения или приостановки спецоперации

Отдельное внимание политик уделил ударам по маркетплейсам, которые, по его словам, стали системным элементом обеспечения социальных потребностей. «Кто мог представить еще лет десять назад, что в ходе военного конфликта будут наноситься удары по маркетплейсам? Десять лет назад вообще это слово мало кто знал. А тем не менее они превратились в очень существенную часть жизни», – отметил он. Медведев подчеркнул, что противник воюет не с руководством России и не с армией, а с обычными гражданами, поэтому маркетплейсы и превратились в цели для ударов.