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Главная / Политика /

Медведев рассказал об условиях завершения или приостановки спецоперации

По его словам, противостояние с Западом продолжится и после завершения украинского конфликта
Филипп Иванов
Екатерина Штукина / ТАСС
Екатерина Штукина / ТАСС

Специальная военная операция на Украине завершится или приостановится исключительно на российских условиях, однако идеологическое противостояние с Западом на этом не прекратится. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе встречи с экспертным советом по созданию народной программы партии.

«Рано или поздно это, естественно, произойдет, и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях», – сказал Медведев о завершении спецоперации. При этом он подчеркнул, что «с прекращением или приостановкой СВО в той или иной форме… идеологическое противостояние никак не закончится».

Отдельное внимание политик уделил ударам по маркетплейсам, которые, по его словам, стали системным элементом обеспечения социальных потребностей. «Кто мог представить еще лет десять назад, что в ходе военного конфликта будут наноситься удары по маркетплейсам? Десять лет назад вообще это слово мало кто знал. А тем не менее они превратились в очень существенную часть жизни», – отметил он. Медведев подчеркнул, что противник воюет не с руководством России и не с армией, а с обычными гражданами, поэтому маркетплейсы и превратились в цели для ударов.

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Политика / Международные отношения

Говоря о патриотическом воспитании, председатель «Единой России» заявил о необходимости работы с молодежью, назвав некоторых молодых людей, выступающих «против всего», «придурками», которые делают это «от глупости и несознательности». «Патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна», – подчеркнул он, добавив, что герои спецоперации находятся среди нас, что дает колоссальные возможности для донесения правды о войне и роли страны в глобальной политике.

Медведев также затронул тему «отмены России», отметив, что это желание Запада «вылезло в абсолютно циничной, неприкрытой, я бы даже сказал, чудовищной форме» после начала СВО. Кроме того, он заявил, что «многие представители германской властной и творческой элиты остаются носителями нацистского мышления», включая канцлера Фридриха Мерца, у которого, по его словам, «явно перекосы нацистского мышления».

Политик также напомнил о необходимости восстановления инфраструктуры новых регионов, пострадавших от действий Киева, и выразил уверенность, что российское государство, несмотря на военные действия, обладает серьезным ресурсом прочности и способно решать социальные задачи.

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