Последние санкции США в отношении восьми российских компаний инициировала администрация Обамы - ТАСС

Последние санкции против восьми российских компаний, которые США ввели в конце марта за сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, были введены по решению администрации Барака Обамы. Нынешняя администрация решила оставить это решение в силе, заявил ТАСС представитель Госдепартамента США. Он подтвердил, что решение стало результатом «периодического обзора», которым Госдеп занимается по требованию закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, неоднократно дополнявшегося и расширявшегося.

Последнее такое решение о введении санкций в отношении «нынешней группы физических и юридических лиц было принято Госдепартаментом США 17 января», уточнил дипломат. Дональд Трамп сменил Обаму 20 января.

Решение от 17 января по новым санкциям «впоследствии изучила заступавшая администрация, до передачи (соответствующих уведомлений) Конгрессу США 21 марта 2017 г.», добавил собеседник агентства. «Санкции не вступали в силу, пока оповещения о них не были доставлены в Конгресс», - отметил он.

Какие именно претензии есть у США к попавшим под санкции компаниям, не уточняется, отмечает ТАСС. В санкционный список попали «Рособоронэкспорт», 150-й авиационный ремонтный завод, внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», научно-производственное объединение «Базальт», научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Санкции будут действовать в течение двух лет. Они предусматривают запрет на приобретение ведомствами США продукции и услуг у организаций, попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу американских лицензий на приобретение товаров, предоставление им помощи.