РБК: Путин, вероятно, пойдет на выборы как самовыдвиженец

Владимир Путин может пойти на президентские выборы как самовыдвиженец, этот сценарий в Кремле считают приоритетным, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и на источник в федеральных структурах. Выдвижение от «Единой России» маловероятно, добавил один из близких к администрации президента источников РБК. В Кремле считают, что Путина в обществе поддерживают шире, чем единороссов, выдвижение от «Единой России» ему не навредит, но, так как он позиционирует себя как президент всех россиян, сценарий самовыдвижения «при широкой народной поддержке» действительно является приоритетным, соглашается федеральный чиновник.

В «Единой России» варианты выдвижения главы государства не обсуждаются, сказал РБК источник в партии.

О выдвижении Путин может объявить либо на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ), который традиционно проводится в конце года, либо на каком-то другом мероприятии «в народном формате», куда будут приглашены различные представители общественности, рассказал источник, близкий к Кремлю. Может быть создан общественный штаб, который формально будет заниматься президентской кампанией, реальный же штаб — технологический — будет работать в администрации президента, уточнил федеральный чиновник. Общественный штаб может быть создан на базе ОНФ как президентского движения, отметил источник РБК, близкий к Кремлю.

В 2000 и 2004 гг. Путин участвовал в выборах как самовыдвиженец, в 2011 г. он пошел на выборы от «Единой России».