РБК узнал о трех акцентах предвыборной кампании Путина

В Кремле обсуждается идея, чтобы основные акценты президентской кампании были сделаны на справедливости, доверии и уважении, пишет РБК со ссылкой на источники. Эти слова активно использовал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 г., отмечает издание.

Путин о своем участии в выборах пока не объявлял. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РБК, что «пока никаких планов» кампании нет.

Справедливость, доверие и уважение в качестве возможных смыслов кампании выбраны потому, что в обществе есть запрос на справедливость, люди хотят, чтобы их уважали, а власть должна пользоваться доверием граждан, объясняет близкий к Кремлю собеседник издания.