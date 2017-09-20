При наступлении боевиков в Сирии ранены трое российских военных

Трое российских военнослужащих ранены в Сирии. Об этом журналистам рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики Джебхат ан-Нусры и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб», - рассказал Рудской.

По его словам, наступление велось при поддержке танков и машин пехоты, перед этим произошла мощная огневая подготовка. За сутки боевики смогли вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 км, на фронте - до 20 км.

В Генштабе считают, что наступление боевиков было инициировано американскими спецслужбами с целью помешать успешно развивающемуся продвижению правительственных войск к востоку от Дэр-эз-Зора. Боевики попытались захватить подразделение российской военной полиции. В ходе нападения 29 российских военных оказались блокированными и в течение нескольких часов отражали атаки боевиков «плечом к плечу с отрядом племени Муали», подписавшего соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий.

Во время отражения атаки боевиков была сформирована группа деблокирования. «По террористам наносились удары авиацией. Действия отряда деблокирования постоянно поддерживалось парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот», - уточнил Рудской.

Кольцо окружения было прорвано, однако трое военнослужащих получили ранения. Всех участников операции представили к госнаградам. За сутки было нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения.