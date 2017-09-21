Минприроды назвало города с самым грязным воздухом

В городах с высоким уровнем загрязнения воздуха проживают 16,4 млн человек (15% городского населения), следует из ежегодного экологического доклада Минприроды. Наибольший уровень загрязнения отмечается в Бурятии, Хабаровском крае и Таймырском автономном округе. В этих регионах более 75% городского населения «находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха».

Больше всего страдают жители таких городов, как Биробиджан, Благовещенск, Братск, Красноярск, Магнитогорск, Норильск и Чита. Так, в Красноярске и Магнитогорске фиксировались превышения предельной допустимой концентрации загрязнителей в 30 раз.

Самый низкий уровень загрязнений зафиксирован в Ингушетии, Севастополе и Кабардино-Балкарии.

В докладе также говорится, что общий объем выбросов в атмосферу продолжает расти. В 2016 г. он составил 31,6 млн т, что на 1,1% больше, чем в 2015 г. На промышленные объекты приходится 17,3 млн т, на автотранспорт — 14,1 млн т. Наибольший объем промышленных выбросов зафиксирован в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской и Свердловской областях.