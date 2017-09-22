Трамп призвал Порошенко бороться с коррупцией и улучшать инвестклимат

Президент США Дональд Трамп приветствовал реформы на Украине, «которые способствовали экономическому росту страны и ее обороноспособности», а также призвал «продолжить работу по ликвидации коррупции и улучшению делового климата своей страны». Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке на полях генассамблеи ООН.

Открытая часть переговоров была подчеркнуто аполитична. Трамп похвалил Порошенко за успехи в налаживании мирного быта. «Я бы не сказал, что это (Украина) самое простое место для жизни», но «каждый день все становится лучше и лучше», приводит словам Трампа Reuters. Украинский президент, говоря по-английски, подчеркнул их совместные усилия в улучшении безопасности, а также в области экономического сотрудничества Киева со многими компаниями из США. Трамп уточнил, что американский бизнес видит на Украине «огромный потенциал».

Порошенко по итогам встречи заявил, что Трамп поддержал украинский сценарий размещения миротворцев на Донбассе, «в том числе на неконтролируемой части украинско-российской границы, что помешало бы проникновению российских войск или российского оружия» на Украину. В заявлении Белого дома последней фразой сообщается лишь то, что Трамп и Порошенко «обсудили пути достижения мира на востоке Украины».

Был ли достигнут прогресс в вопросе поставок на Украину летального оружия, Порошенко не уточнил. Он подчеркнул важность того, что «на новом уровне сотрудничества (Украины и США) в сфере обороны существует общее видение», а также отметил, что с Трампом они обсудили «все направления этого сотрудничества, в том числе сотрудничество с министерством обороны и другими учреждениями».

Накануне сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Порошенко о возможных поставках Киеву летального вооружения, заявил, что это может обострить ситуацию на Донбассе.