Адвокат Улюкаева рассказала об искажении расшифровки его разговора с Сечиным

Зачитанная на суде расшифровка диалога между исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым сделана с ошибками, пишет РБК со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Викторию Бурковскую. Защита экс-министра собирается представить суду альтернативную экспертизу, подготовленную АНО СОДЭКС («Содружество экспертов» при МГЮА им. О.Е. Кутафина). Адвокаты будут просить суд приобщить документ к делу, сказала она.

Представитель СОДЭКСа не стал комментировать данную информацию. Представитель Генпрокуратуры на момент публикации заметки не ответил на запрос РБК.

Как уточняет издание, была проведена экспертиза расшифровки телефонного разговора Сечина и Улюкаева от 14 ноября. Во время разговора Сечин, согласно трактовке, ранее проведенной по заказу СКР и озвученной на суде, произнес фразу: «Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы, там, в Гоа». В этот же день Сечин попросил бывшего министра заехать в «Роснефть». Во время этой встречи он сказал, что «задание выполнено». Упоминание в разговоре Гоа важно для обвинительного заключения, в котором говорится, что именно в этом индийском штате Улюкаев потребовал взятку в размере $2 млн.

Ранее экспертизу данного разговора провели в «Южном экспертном центре» по постановлению старшего следователя при председателе СКР полковника Нестерова Р.А. Сотрудники СОДЭКСа пришли к выводу, что в телефонном разговоре между Сечиным и Улюкаевым слово «Гоа» не произносилось, его домыслили эксперты «Южного экспертного центра», заявила Бурковская. По ее мнению, в компетенцию экспертов «Южного экспертного центра» не входит расшифровка аудиозаписей. «В расшифровках, сделанных ФСБ, слова «Гоа» нет, а фраза звучит так: «Ну во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы, там... (неразборчиво)», — прокомментировала Бурковская доводы экспертов СОДЭКСа.

Бурковская также напомнила, что в постановлении о возбуждении дела от 15 ноября 2016 г. говорится, что Улюкаев потребовал взятку в Москве в октябре-ноябре. «И только в середине следственных действий появляется версия о том, что министр потребовал взятку в Гоа в присутствии более чем 30 людей под вспышки телекамер», — сказала адвокат.

Помимо этого, в заключении СОДЭКСа также раскрывается по-другому смысл фразы о «выполненном задании». По версии обвинения, слова Сечина — «Так, пока туда-сюда, собрали объем. Ну вообще-то можешь считать задание выполненным. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем» — означают именно передачу взятки. «Объем собрали» означает, что собрали деньги, «задание выполнено» — передачу этих денег, считает обвинение. Но эти фразы могут относиться к теме приватизации «Роснефти» (19,5% акций проданы в декабре 2016 г.), пришли к выводу эксперты СОДЭКСа.