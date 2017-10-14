СМИ узнали о встрече Ксении Собчак с Владимиром Путиным

Телеведущая Ксения Собчак встретилась с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Русская служба ВВС. Поводом для встречи стало интервью для фильма об Анатолии Собчаке.

Мать телеведущей, член Совета федерации Людмила Нарусова, сообщила журналистам, что Ксения снимает фильм к 80-летию со дня рождения бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Два собеседника ВВС подтвердили, что Собчак брала интервью у Путина для этого фильма. «После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», — сказал один из собеседников СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию. До Собчак журналистам ВВС на момент публикации материала дозвониться не удалось.