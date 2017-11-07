Политика

Новости

Фельгенгауэр считает, что напавший на нее мужчина не сумасшедший

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр считает, что напавший не нее мужчина не сумасшедший.

«Я уверена в том, что этот человек не сумасшедший. Мне кажется, он прекрасно все спланировал. Если вы видели выписку из моего эпикриза — вы понимаете, он шел не пугать, он шел убивать. Он знал, куда нужно бить, удар был очень уверенный, не один удар — два, и еще лицо», - рассказала она «Открытой России».

По ее словам, напавший на нее не был похож на «нервного психа». Фельгенгауэр не понимает, зачем он хотел ее убить. «От этого пользы никакой, а вреда очень много», - добавила она.

Она прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина о том, что нападение совершил психически больной человек. «Я ничего не могу сделать со словами Владимира Путина, и я не буду думать и про него. Ну сказал что-то Путин, ну и ладно. Мне важно, что у моего адвоката претензий к работе следователя нет», - сказала она.