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Представитель Зюганова опроверг решение о выдвижении кандидата в президенты от КПРФ

КПРФ не принимала решение о выдвижении кандидата в президенты от партии. Вопрос будет подниматься на съезде коммунистов в декабре, передает ТАСС со ссылкой на слова депутата Госдумы от КПРФ, пресс-секретарь лидера коммунистов Геннадия Зюганова Александра Ющенко.

«Первый канал» побежал впереди паровоза, который, видимо, гонят политтехнологи», - сказал он.

По его словам, решение будет приниматься коллективно. «Будет ли это Зюганов или еще кто-то - Иванов, Петров, Сидоров... У нас достаточно большое количество людей, которые могут быть представлены», - сказал он, добавив, что сам поддерживает кандидатуру Зюганова.

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