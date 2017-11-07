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Саакашвили пообещал начать процесс «народного импичмента» Порошенко

Лидер украинского «Руха новых сил» Михаил Саакашвили пообещал украинцам начать 3 декабря процесс «народного импичмента» президента Украины в случае бездействия депутатов. С таким заявлением он выступил во время митинга у Верховной рады.

«Если депутаты этого не сделают, то с 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента - пусть народ это сделает», - сказал он.

Саакашвили предложил 12 ноября провести акцию протеста, в ходе которой потребовать одобрения Радой законопроекта об антикоррупционном суде и импичменте. «Следующую неделю Верховная рада заседает. Пусть они видят, что нас много, мы не отстаем. Мы не будем стоять, мы будем ходить около них», - призывал он.

Протесты возле здания Верховной рады в Киеве проходят с 17 октября.

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