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Путин привез в ЦИК документы для участия в президентских выборах

Действующий президент Владимир Путин в среду около 13.30 мск привез в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для выдвижения в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Он приехал лично, потому что по закону необходимо его присутствие на этом этапе. Когда завершится подача документов, пока не сообщается.

После того как документы будут приняты, у ЦИК есть пять дней для их проверки. После этого комиссия должна вынести решение о регистрации или отказе в регистрации. Путин был официально выдвинут кандидатом в президенты России вчера. На церемонии своего выдвижения он не присутствовал. Инициативная группа единогласно поддержала его. У президента загруженный график, по закону его участие в подобном мероприятии не требуется, объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин объявил о своем желании выдвинуться в президенты России в начале декабря на встрече с работниками завода ГАЗ. Чуть позже - во время ежегодной пресс-конференции - действующий президент заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Президентские выборы пройдут в марте 2018 г.

Кто выдвинул Путина в президенты