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Инициативная группа единогласно поддержала выдвижение Путина в президенты

Члены инициативной группы единогласно поддержали выдвижение действующего президента Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2018 г. При голосовании попросили встать всех, кто за, а потом спросили, нет ли голосующих против или воздержавшихся. Таких людей не нашлось, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места события.

Собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Владимира Путина на четвертый президентский срок прошло сегодня на территории ВДНХ, в павильоне 57 «Россия - моя история». Группа по выдвижению Путина насчитывает 668 человек - такое количество людей зарегистрировались перед началом собрания. Возглавила группу руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева. Большую часть группы составили депутаты Госдумы, сенаторы, представители Общероссийского народного фронта. Кроме того, в группе известные деятели культуры, искусства и спорта.

Завершая собрание, Шмелева поблагодарила собравшихся: «Мы сделали очень важное дело. Мы не только поддержали кандидатуру Владимира Путина. Мы поддержали курс развития без потрясений».

Действующий президент идет на очередные выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей. В поддержку выдвижения должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января. Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 г.