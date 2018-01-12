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ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты

Центризбирком в пятницу, 12 января, зарегистрировал Павла Грудинина в качестве кандидата на пост президента от КПРФ, передает корреспондент «Ведомостей». В ЦИК Грудинин пообещал сделать все, чтобы текущая избирательная кампания «вошла в историю России как лучшая».

Грудинин в последний момент представил избирательной комиссии дополнительные сведения о наличии иностранных финансовых инструментов. Выяснилось, что у него пять счетов в австрийском банке. Впрочем, все они закрыты, уточнил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин.

Член ЦИК Борис Эбзеев отметил, что Грудинин стал первым кандидатом, которого председатель ЦИК Элла Памфилова при регистрации поцеловала. Получая удостоверение кандидата и демонстрируя его журналистам, Грудинин заявил, что право целовать всех девушек, достигших избирательного возраста, - это законная привилегия кандидата. «Ну, мы не в Америке», - успокоила Грудинина Элла Памфилова.

Грудинин с 1995 г. занимает должность директора подмосковного «Совхоза имени Ленина». КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула его кандидатом в президенты. Как кандидату от парламентской партии Грудинину для участия в выборах президента не требуется сбор подписей.

Грудинин не состоит в партии, но подчеркивал, что поддерживает идеологию коммунистов и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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