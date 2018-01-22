Пучдемона выдвинули кандидатом на пост главы женералитета Каталонии
Председатель парламента Каталонии Роже Торрен предложил кандидатуру экс-лидера Карлеса Пучдемона на пост главы женералитета (правительства) автономии, пишет газета El Pais.
«Я осознаю его положение и его абсолютно законное право возглавить женералитет», - сказал он. По его словам, он написал письмо председателю правительства Испании Мариано Рахою с просьбой обсудить сложившуюся в парламенте Каталонии ситуацию, а также нарушение политических прав восьми депутатов, трое из которых помещены под стражу, пятеро во избежание ареста покинули Испанию и отправились в Брюссель.
В конце октября Рахой подписал распоряжение, согласно которому временно управлять Каталонией вместо Пучдемона будет вице-премьер страны Сорайа Саэнс де Сантамария.
1 октября власти Каталонии провели референдум о независимости. Более 90% проголосовавших в день референдума (2 020 144 человека) выбрали отделение Каталонии от Испании. Всего в голосовании приняли участие 2,26 млн человек - около 42% каталонцев. Позже испанские власти признали незаконным проведение референдума.