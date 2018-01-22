Пучдемона выдвинули кандидатом на пост главы женералитета Каталонии

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Турция не пустила курдов на конгресс по Сирии в Сочи

Турция заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» (PYD) в конгрессе национального диалога по Сирии в Сочи, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИДа Турции.

￼«PYD и силы самообороны сирийских курдов (YPG) не будут участвовать в конгрессе в Сочи, поскольку мы этого не одобрили. Ни одна группа не сможет участвовать в сочинском конгрессе, если Турция будет против этого. Список участников принимается всеми тремя странами (Россией, Турцией и Ираном) совместно», — сказал собеседник агентства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что курды включены в список приглашенных на конгресс в Сочи. «Что касается роли курдов в дальнейшем политическом процессе, то, безусловно, эта роль должна быть обеспечена. Но она должна быть обеспечена на общей платформе, на которой все сирийские этнические, конфессиональные, политические силы призываются уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии», - сказал Лавров каналу RT. При этом российский дипломат отметил, что «Вашингтон активно поощрял и продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов».

Конгресс сирийского национального диалога состоится 29-30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более 1500 представителей.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция договорилась с Россией о проведении «антитеррористической операции» «Оливковая ветвь» против курдского анклава в сирийском Африне. Выступая в Анкаре, Эрдоган подчеркнул, что Турция не отступит от ее проведения и намерена взять Африн под контроль. Российские военные были заблаговременно выведены из зоны наступления турецких сил.

Анкара считает партию «Демократический союз» и ее боевое крыло YPG террористическими организациями, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.