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Бывший депутат Госдумы снял кандидатуру с президентских выборов

Претендент на участие в президентских выборах от партии «Честно» Роман Худяков снял свою кандидатуру, несмотря на то что собрал подписи избирателей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Худяков отметил, что собрал 105 000 подписей с трудом и сложностями. Однако он решил снять свою кандидатуру в пользу действующего президента России Владимира Путина. По словам Худякова, необходимо объединиться вокруг «единого и единственного кандидата».

Кроме того, Худяков заявил, что готов предоставить подписи. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев назвал решение честным. «Это поступок не мальчика, но мужа», – сказал Булаев. «Только подписи с собой заберите», – добавил он.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина