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В Махачкале назначили исполняющего обязанности мэра

Исполняющим обязанности мэра Махачкалы стал заместитель мэра Абусупьян Гасанов. Об этом он сам сообщил на аппаратном совещании, говорится на сайте мэрии.

Ранее СК возбудил уголовное дело против мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Его подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, в марте 2016 г. мэр Махачкалы незаконно подписал постановление о передаче в собственность земельного участка и получил за это 1,1 млн руб. Позже Мусаева арестовали на 10 суток. Он свою вину не признал. Однако отметил, что не собирается никуда бежать.

«Каждый несет персональную ответственность за принимаемое решение. Городским собранием утверждены должностные инструкции, которые устанавливают меру ответственности за вынесение того или иного решения, отмечу, персонального. Я при чем? Я 5000 листов в день читать не могу, у меня было 100%-ное зрение, когда я пришел на работу, а сейчас оно ухудшилось из-за постоянного чтения материала», - заявил Мусаев в суде (текст его обращения к судье опубликован на сайте мэрии Махачкалы).