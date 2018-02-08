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Песков отказался оценить визит Собчак в США из-за опасений перед Памфиловой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался в четверг отвечать на вопрос журналистов об отношении Кремля к поездке кандидата в президенты Ксении Собчак в Вашингтон в разгар избирательной кампании. Свою позицию он объяснил нежеланием снова получить замечание от председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой.

«Я не стал бы это комментировать — как вы знаете, я уже имею одно предупреждение от Эллы Памфиловой. Не хочу получить второе», — пояснил представитель Кремля.

В начале февраля Памфилова сделала пресс-секретарю президента замечание. Поводом для него стали появившиеся в СМИ высказывания Пескова «с оценкой деятельности его начальника», пояснила председатель Центризбиркома. По ее словам, в заявлении Пескова были «очевидные признаки агитации». Сам Песков после этого принес извинения и пообещал быть «более аккуратным» и постараться не давать поводов для новых замечаний.

Какое именно высказывание Пескова привлекло внимание Центризбиркома, Памфилова не уточняла. За несколько дней до этого Песков назвал Путина, баллотирующегося на выборах на четвертый срок, «абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического олимпа» и заявил, что вряд ли кто-то может серьезно с ним конкурировать.

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