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Памфилова сделала замечание Пескову за агитацию в пользу Путина

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК в пятницу сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

«СМИ опубликовали информацию о высказывании пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с оценкой деятельности его начальника, в котором были очевидные признаки агитации», - сообщила Памфилова.

Памфилова отказалась повторять высказывание Пескова, однако напомнила, что чиновники не вправе в период избирательной кампании использовать преимущества должностного положения для агитации в пользу кого-либо из кандидатов. Под агитацией понимается в том числе выражение предпочтения одному из кандидатов.

«С учетом изложенного я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем высказываний таких», - сказала Памфилова.

По ее словам, СМИ также должны учитывать предусмотренные законом ограничения при распространении информации.

Песков 29 января заявил, что вряд ли кто-то может серьезно конкурировать с Путиным. Пресс-секретарь назвал президента «абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического олимпа».

Владимир Путин намерен участвовать в выборах президента России, которые состоятся в марте. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца.

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