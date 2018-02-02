Памфилова сделала замечание Пескову за агитацию в пользу Путина
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК в пятницу сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
«СМИ опубликовали информацию о высказывании пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с оценкой деятельности его начальника, в котором были очевидные признаки агитации», - сообщила Памфилова.
Памфилова отказалась повторять высказывание Пескова, однако напомнила, что чиновники не вправе в период избирательной кампании использовать преимущества должностного положения для агитации в пользу кого-либо из кандидатов. Под агитацией понимается в том числе выражение предпочтения одному из кандидатов.
«С учетом изложенного я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем высказываний таких», - сказала Памфилова.
По ее словам, СМИ также должны учитывать предусмотренные законом ограничения при распространении информации.
Песков 29 января заявил, что вряд ли кто-то может серьезно конкурировать с Путиным. Пресс-секретарь назвал президента «абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического олимпа».
Владимир Путин намерен участвовать в выборах президента России, которые состоятся в марте. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца.