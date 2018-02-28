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Суд вернул в полицию дело против Навального за «забастовку избирателей»

Тверской суд Москвы вернул в полицию административное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального о повторном нарушении правил организации митингов и демонстраций во время не согласованной с властями «забастовки избирателей» 28 января. «Определением суда административное дело возвращено в полицию для устранения нарушений, имеющихся в материалах и препятствующих рассмотрению дела по существу», - сообщила сегодня и. о. пресс-секретаря Тверского суда Москвы Светлана Максимова в среду.

Суд по делу был назначен на 5 марта, однако сегодня сам Навальный сообщил, что он отменен. «Пришли полицейские в офис. Сказали, что суд пятого марта отменяется. Сами не знают почему», - написал он.

22 февраля Навального задержали в Москве и выдали ему протокол о заведении против него дела по ст. 20.2.8 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий, предполагает до 30 суток ареста). Его скоро отпустили, однако оппозиционер считает, что его арестуют ближе к дате выборов президента 18 марта. 20 февраля был задержан директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов, позже арестованный на 10 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП): он сделал ретвит сообщения Навального о времени и месте проведения протестной акции 28 января.

В январе 2018 г. в нескольких российских городах прошла организованная ФБК Навального «забастовка избирателей». Навальный призывал сторонников бойкотировать выборы после того, как Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом в президенты. По данным портала «ОВД-инфо», во время акций было задержано около 350 человек.

Навального уже арестовывали за повторное нарушение правил проведения митинга. В октябре 2017 г. он получил 20 суток ареста. Тогда политик пропустил протестные митинги, которые прошли во многих городах 7 октября — в день рождения президента Владимира Путина. До этого протоколы за нарушение правил публичных мероприятий уже составлялись на Навального после несанкционированных акций 26 марта, 12 июня и «агитационного субботника» 8–9 июля.