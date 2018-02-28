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Путин прокомментировал восстановление прав Олимпийского комитета России

Президент России Владимир Путин призвал «перевернуть страницу», связанную с санкциями в отношении Олимпийского комитета России. Об этом он заявил, комментируя решение МОКа о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) в правах во время встречи с российскими олимпийцами в среду, сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Мне кажется, это страница, которую мы должны перевернуть. Для себя должны сделать выводы соответствующие, но в надежде на то, что и международные организации тоже в конце концов поймут, что спорт нужно держать подальше от проблем, которые к спорту не имеют никакого отношения», – сказал Путин.

В среду в Кремле президент вручил государственные награды спортсменам, ставшим победителями и призерами Олимпиады в Пхенчхане. Он также поблагодарил победивших на Олимпиаде хоккеистов за пение российского гимна, исполнение которого не было разрешено: «Мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн. Вам спасибо за это отношение к стране».

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство ОКР, направив в российскую организацию соответствующее письмо. Об этом рассказал президент ОКР Александр Жуков. Он отметил, что восстановление связано с окончанием допинг-тестов. МОК приостановил членство ОКР 5 декабря 2017 г. из-за допинговых скандалов.

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