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Путин завершит предвыборную кампанию митингом в Крыму

Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин 14 марта совершит последнюю перед президентскими выборами региональную поездку — в Крым и Севастополь, где примет участие во втором за период избирательной кампании многотысячном митинге. Об этом «Дождю» рассказали три близких к Кремлю источника и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У Путина запланировано много мероприятий на полуострове, однако главным из них станет многотысячный митинг в Севастополе, рассказали собеседники телеканала. Песков подтвердил «Дождю» эту информацию. «Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается», — сказал он.

Масштабный митинг в Севастополе будет ориентирован на всю страну, президент напомнит избирателям о произошедшем четыре года назад присоединении Крыма к России, отмечает «Дождь». По данным телеканала, также во время поездки Путин поднимет тему транспортной интеграции полуострова с Россией. Предполагается, что он обсудит тему моста через Керченский пролив и, вероятно, объявит о скорой сдаче объекта, предполагает один из собеседников «Дождя». Путин также осмотрит здание нового терминала аэропорта «Симферополь», сообщает канал.

Это второй масштабный митинг за время избирательной президентской кампании. Первый митинг в поддержку действующего президента состоялся 3 марта в Лужниках, там выступил и сам Путин. По данным МВД, мероприятие собрало 130 000 человек.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Путин может прибыть в Крым в день выборов 18 марта и проголосовать на местном участке. По словам близкого к президентской администрации собеседника «Дождя», такой вариант в Кремле действительно обсуждался, однако позже от него отказались. Вероятнее всего, в день выборов Путин будет в Москве и проголосует по месту прописки.

Изначально в Кремле планировали, что Путин во время кампании посетит почти все федеральные округа, но из-за болезни президент был вынужден отменить визит на Дальний Восток. Путин успел посетить Сибирь и несколько регионов Северо-Запада, Приволжья и Урала. В понедельник Путин посещает Краснодар.

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