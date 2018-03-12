Политика

Новости

Стала известна ключевая тема экономического форума в Петербурге

Ключевая тема Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году будет называться «Создавая экономику доверия», сообщается на его сайте. Это отражает одну из важнейших задач, приводятся в сообщении словам министра экономического развития России Максима Орешкина.

Российский президент Владимир Путин поставил цель, чтобы темпы роста экономики России были выше среднемировых, напомнил Орешкин. Для этого инвестиции должны составлять 25-27% ВВП, что не произойдет без повышения уровня доверия между населением, бизнесом и государством, продолжил он. Экономика страны вернулась к положительным темпам роста, раскрытие ее потенциала зависит от того, какие условия государство сможет создать для бизнеса, приводятся в сообщении слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В свою очередь деловая программа форума будет разделена на четыре темы: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства, «Человеческий капитал в цифровой экономике». ПМЭФ пройдет 24-26 мая 2018 г.

В прошлом году программа форума называлась «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Мировая экономика впервые за последние несколько лет начала демонстрировать признаки преодоления спада, на форуме предстоит обсудить, как укрепить наметившиеся тенденции, говорил в прошлом году перед форумом Путин.

Как проходил ПМЭФ в 2017 году