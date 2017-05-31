Петербург встречает участников форума
В этом году на него зарегистрировалось более 5000 человек
В Петербург прибывают участники международного экономического форума. На ПМЭФ приезжает 39 иностранных министров из 26 стран, более 250 глав иностранных и около 700 руководителей российских компаний. В работе форума примут участие более 2500 журналистов из 35 стран и порядка 1000 волонтеров
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Город встречает участников форума традиционным убранством. ПМЭФ проходит в «Экспофоруме» с 1 по 3 июня
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Общий бюджет форума в 2017 г. превысил 2 млрд руб.
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Партнеры финансируют почти половину бюджета ПМЭФа, треть приходится на взносы участников, 6% – на выставки, 2% – на средства федерального бюджета, говорил год назад руководитель оргкомитета форума Сергей Приходько. В этом году у форума 62 партнера
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Официальный автомобиль форума – традиционно Mercedes
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В преддверии форума 31 мая на площадке ПМЭФ прошли несколько конференций, в том числе «Женщина-лидер» и форум о женщинах и предпринимательстве. На фото: сотрудник сети офисов ЮНИДО по содействию инвестициям Лючия Картини (слева) и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова
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На сайте ПМЭФ зарегистрировались более 5000 участников, сообщили организаторы. На фото: «летающий мотоцикл», представленный на стенде ВЭБа
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