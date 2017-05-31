Госинвестиции и проекты

Петербург встречает участников форума

В этом году на него зарегистрировалось более 5000 человек
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