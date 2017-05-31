Петербург встречает участников форума

Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС / ПМЭФ

Партнеры финансируют почти половину бюджета ПМЭФа, треть приходится на взносы участников, 6% – на выставки, 2% – на средства федерального бюджета, говорил год назад руководитель оргкомитета форума Сергей Приходько. В этом году у форума 62 партнера

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